Juli Poggio y su revelación espiritual en Tailandia

La actriz compartió cómo una experiencia en Asia modificó su manera de entender los vínculos y la vida cotidiana. La influencer aseguró que la experiencia terminó inspirándola a adoptar una filosofía que prioriza el respeto y la confianza.

La actriz y modelo Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores con una confesión que marca un antes y un después en su vida personal. Tras un viaje a Tailandia, la joven decidió cambiar de religión y abrazar el budismo, una filosofía que, según contó, le abrió una nueva manera de mirar el mundo y sus vínculos.

Durante su estadía en el sudeste asiático, Poggio recorrió templos, convivió con elefantes en un santuario natural y se sumergió en prácticas espirituales que la impactaron profundamente. Esa experiencia fue el punto de partida de una transformación que hoy comparte públicamente, con la intención de inspirar a otros a buscar su propio camino.

La ex participante de Gran Hermano explicó que lo que más la conmovió fue la forma en que la sociedad tailandesa vive el karma y el respeto mutuo. “Allá nadie toca lo que no es suyo, porque creen que todo vuelve”, relató, en contraste con la violencia y la desconfianza que observa en la vida cotidiana argentina.

El budismo se convirtió para Poggio en una guía espiritual que le permite interpretar sus decisiones desde un lugar más consciente. La actriz aseguró que ahora prioriza la empatía y la coherencia, valores que considera esenciales para construir relaciones más sanas y auténticas.

Su revelación se dio al regresar a su trabajo en La Casa Streaming, donde sorprendió a sus compañeros con la firmeza de su decisión. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de espectáculos.

La revelación de Julieta Poggio en Tailandia no solo marca un cambio personal, sino que también abre la conversación sobre cómo las experiencias transformadoras pueden redefinir la identidad de una generación. En tiempos de incertidumbre, su apuesta por el budismo refleja una necesidad de encontrar paz, respeto y confianza en un mundo cada vez más complejo.