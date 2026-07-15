Jubilados con la mínima: cuánto vas a cobrar con el aumento del 1,9% en agosto

Las jubilaciones de ANSES volverán a actualizarse en agosto por inflación. Con el incremento del 1,89%, los haberes subirán, aunque el bono de $70.000 continuará congelado.

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un nuevo incremento en agosto de 2026. La actualización será del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el INDEC, en línea con el esquema de movilidad vigente. Con este ajuste, el haber mínimo aumentará a $419.776, aunque el bono extraordinario de $70.000 permanecerá sin modificaciones.

¿Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en agosto?

Con el aumento del 1,89%, la jubilación mínima pasará de $411.989 a $419.776 brutos. A ese monto se sumará el bono de $70.000, que el Gobierno nacional mantendrá congelado por decimoséptimo mes consecutivo.

De esta manera, el ingreso total será de:

Jubilación mínima: $419.776

Bono extraordinario: $70.000

Total bruto: $489.776

Monto estimado en mano (descontando PAMI): $477.183

Aunque el ajuste oficial es de 1,89%, el aumento real del ingreso total para quienes cobran la mínima será de aproximadamente 1,61%, debido a que el bono no se actualiza.

El bono sigue congelado desde 2024

Uno de los puntos que más preocupa a los beneficiarios es que el bono de $70.000 continuará sin cambios. El refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024 y su continuidad depende cada mes de un decreto del Poder Ejecutivo.

También aumentan las jubilaciones máximas

El reajuste alcanza a todos los haberes previsionales. En agosto, la jubilación máxima pasará de $2.772.298 a $2.824.695 brutos. Luego de descontar el aporte correspondiente al PAMI, el ingreso estimado será de $2.667.807.

Cómo quedan la PUAM y las pensiones no contributivas

El aumento también impactará sobre las prestaciones sociales administradas por ANSES.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber actualizado: $335.821

Bono extraordinario: $70.000

Total bruto: $405.821

Pensión No Contributiva por Invalidez

Haber actualizado: $293.843

Bono extraordinario: $70.000

Total bruto: $363.843

Ambas prestaciones continuarán percibiendo el mismo bono extraordinario mientras permanezca vigente la actual política del Gobierno nacional.