Jornadas laborales de 12 horas, vacaciones fraccionadas e indemnización en cuotas: los principales cambios que plantea la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral introduce modificaciones profundas en la organización del trabajo, con eje en la flexibilización de los convenios colectivos y beneficios fiscales para nuevas contrataciones.

El Gobierno Nacional presentó un proyecto de reforma laboral que busca modificar aspectos centrales del régimen de contratación vigente en la Argentina. La iniciativa, con foco en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), apunta a flexibilizar las condiciones de trabajo, incentivar la formalización del empleo y promover nuevas modalidades de negociación colectiva.

Según explicaron fuentes oficiales, el texto retoma parte del contenido del DNU 70/2023, actualmente suspendido por la Justicia, y prepara el terreno para una futura reforma tributaria.

Principales cambios de la reforma laboral

Estos son los principales cambios de la reforma laboral:

Jornada laboral ampliada: Se habilita la posibilidad de extender la jornada hasta 12 horas diarias mediante acuerdos en convenios colectivos, manteniendo un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas. El límite máximo pasa así de 8 a 12 horas.

Vacaciones fraccionadas: Los días de descanso anual podrán dividirse en bloques no menores a una semana, siempre que exista acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Indemnizaciones en cuotas: Las Pymes podrán pagar indemnizaciones y multas judiciales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, una medida que busca aliviar la carga financiera de este tipo de empresas.

Flexibilización de convenios colectivos: Se incorpora la posibilidad de negociar convenios por empresa, incluyendo figuras como el banco de horas, francos compensatorios y otros mecanismos para adaptar la organización del trabajo.

Salario en especie: El proyecto restablece la opción de abonar parte del salario con beneficios no dinerarios, como vales de comida o tickets canasta, en línea con los esquemas vigentes en la década de los 90.

Aportes sindicales y ultraactividad: La iniciativa plantea eliminar la obligatoriedad de los aportes sindicales y limitar el principio de ultraactividad, que mantiene vigentes los convenios colectivos vencidos.

Salario por mérito o productividad: Se propone implementar sistemas de negociación salarial por productividad o por empresa, reemplazando el modelo uniforme por sector.

Incentivos fiscales para la contratación: Las empresas que generen nuevos empleos podrán acceder a bonos de crédito fiscal de hasta el 100% sobre las contribuciones patronales, con porcentajes que variarán según el tamaño de la firma.

Empalme con planes sociales: Los beneficiarios de planes que ingresen al mercado laboral formal verán suspendidas sus ayudas por hasta 13 meses. Si mantienen su empleo, la baja será definitiva. Esta medida se enmarca en el Programa Volver al Trabajo, vigente hasta mayo de 2026 conforme al Decreto 198/2024.

Alcance del proyecto

Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá reducir la informalidad laboral, que afecta a más de ocho millones de trabajadores, y generar mayor previsibilidad para las empresas en los procesos de contratación.