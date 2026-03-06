Internaron de urgencia a Guillermo Coppola

El empresario y exrepresentante de Diego Maradona permanece en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires desde la mañana de este viernes. Su entorno mantiene hermetismo mientras se aguarda un parte médico oficial.

El reconocido empresario Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro, uno de los centros médicos más prestigiosos del país. La noticia generó preocupación en el ámbito deportivo y mediático, ya que se trata de una figura pública muy vinculada a la historia de Diego Maradona y al mundo del fútbol argentino.

Según trascendió, el motivo de la internación sería un cuadro de hipertensión pulmonar, una afección que compromete el sistema cardiovascular y respiratorio. La elección de la Fundación Favaloro refuerza la gravedad del cuadro, dado que el centro es referente en cardiología y enfermedades vinculadas al aparato circulatorio.

La información fue confirmada por el periodista Fede Flowers y rápidamente se replicó en distintos medios nacionales. Desde entonces, el entorno de Coppola mantiene silencio sobre su evolución, lo que aumenta la expectativa por un comunicado oficial.



A lo largo de su vida, Coppola ha atravesado distintos problemas de salud, aunque siempre se mostró activo en la vida pública y cercano a los medios. Su figura sigue siendo recordada por su rol como representante de Maradona y por su participación en la época dorada del fútbol argentino.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre los estudios realizados ni sobre el tratamiento que recibirá. Se espera que en las próximas horas la Fundación Favaloro emita un parte médico oficial que brinde mayor claridad sobre su estado de salud.