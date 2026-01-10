Inseguridad en la Costa Atlántica: le robaron el vehiculo de una familia mendocina en Mar del Plata

Por el hecho, debieron volver antes de sus vacaciones. La denuncia expuso falencias en los controles y dejó en evidencia la vulnerabilidad de los visitantes durante la temporada de verano.

La inseguridad en la Costa Atlántica volvió a ser noticia tras el robo sufrido por una familia mendocina que vacacionaba en Camet Norte, partido de Mar Chiquita. El hecho ocurrió mientras los turistas disfrutaban de la playa y, al regresar, descubrieron que su vehículo —un Fiat Cronos blanco con apenas tres meses de uso— había desaparecido.

El episodio, registrado el 8 de enero de 2026, dejó a la familia en una situación de angustia y frustración. Sin su auto, se vieron obligados a modificar sus planes y regresar antes de lo previsto a Mendoza, costeando pasajes de micro y afrontando gastos inesperados.

La madre relató lo ocurrido en una entrevista televisiva: “Estábamos en la playa y nos robaron el auto, una situación desesperante y muy angustiante”. Además, reclamó mayor presencia de seguridad en la zona y cuestionó la falta de controles en plena temporada turística.

El caso tomó visibilidad luego de que el Canal 8 de Mar del Plata difundiera el testimonio de la familia. Una de las hijas fue contundente: “¿Piensan volver después de algo así? No, realmente no, ni se lo voy a recomendar a ningún familiar y amigo”.

Según trascendió, en el lugar del robo no hay cámaras de vigilancia, lo que dificulta la investigación. La denuncia fue realizada, pero hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero del vehículo.

La familia decidió hacer público el hecho no solo para recuperar el auto, sino también para advertir a otros turistas sobre la falta de seguridad en una zona muy concurrida. “Queríamos visibilizar esto para que nos ayuden y también para darle voz a la gente local, ya que parece que acá nadie informa nada”, expresaron.