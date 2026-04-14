Inflación de marzo en Argentina fue del 3,4%: Javier Milei admitió que el “dato es malo”

El índice de precios registró una suba respecto a febrero y acumuló 9,4% en el primer trimestre de 2026. Educación, transporte y vivienda lideraron fueron los rubros que más aumentaron.

La inflación en Argentina volvió a mostrar una tendencia en alza. Según informó el INDEC, el IPC de marzo fue de 3,4%, lo que representa una aceleración de 0,5 puntos porcentuales en comparación con febrero. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 9,4% en el primer trimestre de 2026.

Qué rubros aumentaron más y cuáles subieron menos

El informe oficial detalló que los rubros con mayor incidencia en la suba fueron Educación (12,1%), impulsada por el inicio del ciclo lectivo y el aumento de cuotas en colegios privados; Transporte (4,1%), con impacto de los combustibles y tarifas; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%).

En contraste, los sectores con menores incrementos fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%), mostrando una desaceleración relativa frente a otros componentes del índice.

A nivel geográfico, la mayor suba mensual se registró en el Noreste (4,1%), seguido por el Noroeste (4%) y el Gran Buenos Aires (3,4%). En tanto, la región Pampeana tuvo un incremento de 3,3%, Cuyo marcó 3,2% y la Patagonia mostró la menor variación, con 2,5%.

Con este dato, ya son 10 meses consecutivos de aceleración del IPC, que mantiene una tendencia ascendente desde julio de 2025, cuando se ubicaba en 1,9%. Sin embargo, desde el Gobierno proyectan que a partir de abril podría iniciarse un proceso de desaceleración.

Javier Milei: “El dato de inflación es malo”

Tras conocerse el informe, el presidente Javier Milei se refirió al dato y reconoció el impacto negativo. “El dato es malo. No nos gusta, la inflación nos repugna”, afirmó el mandatario, quien además citó al ministro de Economía, Luis Caputo, para explicar que existen factores puntuales que incidieron en la suba.

No obstante, el Presidente sostuvo que hay “elementos sólidos” para esperar que la inflación en Argentina retome una senda descendente en los próximos meses.