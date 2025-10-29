Hoy es 29 y se comen ñoquis: tres recetas para renovar un clásico

Aunque los de papa siguen siendo los protagonistas absolutos, hay versiones igual de sabrosas que suman color, textura y nuevos nutrientes. Desde verdes hasta dorados en sartén, estas recetas reversionan el clásico sin perder su esencia.

Cada 29 del mes, las mesas argentinas se llenan de ñoquis, una tradición que combina sabor, historia y un toque de superstición. Aunque su origen es europeo, la costumbre de comer ñoquis el 29 se popularizó en Argentina con fuerza, especialmente entre familias que buscaban una comida económica y rendidora antes de fin de mes.

La leyenda más difundida remite a San Pantaleón, un médico italiano que recorría pueblos ofreciendo curaciones a cambio de un plato de comida. Un 29, fue recibido por una familia humilde que le sirvió ñoquis. Como gesto de gratitud, el santo les auguró prosperidad. Desde entonces, se acostumbra colocar dinero debajo del plato como símbolo de abundancia futura.

Más allá del ritual, los ñoquis también tienen valor nutricional. La versión clásica, a base de papa, aporta carbohidratos complejos que brindan energía sostenida. Las variantes con ricota o vegetales suman proteínas, calcio y fibra, convirtiéndolos en una opción completa y adaptable a distintas dietas. Además, permiten aprovechar ingredientes de estación y reducir el desperdicio.

Acá van tres recetas para celebrar el 29 con sabor, creatividad y un toque personal:

Ñoquis clásicos de papa

Ingredientes:

1 kg de papas harinosas

300 g de harina 0000 (aproximadamente)

1 huevo

Sal y nuez moscada

Preparación:

Hervir las papas con cáscara. Pelarlas y hacer un puré en caliente. Agregar el huevo, sal y nuez moscada. Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa tierna. Formar rollitos, cortar los ñoquis y marcarlos con tenedor. Hervir en agua con sal hasta que suban a la superficie.

Ñoquis verdes de espinaca

Ingredientes:

300 g de espinaca cocida y bien escurrida

500 g de papa

1 huevo

250 g de harina

Sal, pimienta y nuez moscada



Preparación:

Procesar la espinaca hasta obtener una pasta. Mezclar con el puré de papa, el huevo y los condimentos. Agregar la harina hasta lograr una masa suave. Cortar y hervir como los ñoquis clásicos.

Ñoquis de ricota (sin papa)

Ingredientes:

500 g de ricota fresca

150 g de harina

1 yema

100 g de queso rallado

Sal, pimienta y tomillo fresco

Preparación:

Mezclar la ricota con la yema, el queso y los condimentos. Incorporar la harina sin amasar demasiado. Formar los ñoquis y cocinarlos en agua hirviendo o, para una versión diferente, dorarlos en sartén con manteca y salvia hasta que estén crocantes por fuera.

Salsas sugeridas para cada versión

Ñoquis de papa : salsa fileto clásica o estofado de carne.

: salsa fileto clásica o estofado de carne. Ñoquis verdes : crema de queso azul o manteca de hierbas.

: crema de queso azul o manteca de hierbas. Ñoquis de ricota: salsa parisienne (crema, champiñones y jamón) o tomates cherry salteados con albahaca.

Para quienes buscan una vuelta de tuerca, los ñoquis dorados en sartén son una opción novedosa: se cocinan primero en agua y luego se saltean con aceite de oliva o manteca hasta que estén crocantes. Una forma distinta de disfrutar un clásico que, cada 29, se reinventa sin perder su esencia.