Henna: la alternativa natural para cubrir canas sin dañar la salud ni el ambiente

La tintura vegetal se consolida como una alternativa segura, accesible y sustentable para quienes buscan belleza sin comprometer el bienestar ni el planeta. Ya no es solo una tendencia estética: es una decisión consciente que cuida la salud capilar, respeta el cuerpo y reduce el impacto ambiental.

Cada vez más personas eligen tinturas naturales para cubrir las canas, y la henna se posiciona como una de las opciones más buscadas. Frente a los tintes convencionales que contienen amoníaco, peróxidos y parabenos, esta planta milenaria ofrece una solución libre de químicos agresivos, con beneficios comprobados para el cabello, la piel y el entorno. Según datos de la Cámara Argentina de Cosmética Natural, el uso de coloraciones vegetales creció un 35% en el último año, especialmente entre mujeres mayores de 40 que buscan alternativas más saludables.

La henna se obtiene de las hojas secas del arbusto Lawsonia inermis, originario de África y Asia. Su pigmento natural, el lawsone, se adhiere a la queratina del cabello sin penetrar la fibra capilar, lo que evita daños estructurales. “Es una coloración que no altera el pH ni genera reacciones alérgicas. Ideal para personas con cuero cabelludo sensible o condiciones como psoriasis y dermatitis”, explica el dermatólogo Pablo Escolano, especialista en cosmética vegetal.

Además de cubrir las canas con tonos cálidos —que van del cobrizo al castaño según la mezcla—, la henna aporta brillo, volumen y fuerza. Su uso regular fortalece el cabello, regula el sebo y reduce la caspa gracias a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas. A diferencia de los tintes industriales, no genera residuos tóxicos ni contamina el agua al enjuagarse. “Es una opción sustentable que respeta los ciclos naturales del cuerpo y del planeta”, señala Lucía González, experta en belleza consciente.

En términos ambientales, el impacto es notable. Un estudio de la Universidad de La Plata reveló que los residuos de tintes químicos pueden tardar hasta 200 años en degradarse, mientras que los pigmentos vegetales como la henna se descomponen en menos de 30 días. Además, al no requerir envases plásticos ni procesos industriales complejos, su huella de carbono es hasta 80% menor que la de los productos convencionales.

La aplicación de henna puede realizarse en casa con una mezcla de agua caliente y polvo vegetal, o en salones especializados en cosmética natural. El proceso lleva entre una y tres horas, y el color se intensifica con el tiempo. “No es una solución instantánea, pero sí una experiencia de autocuidado. Muchas mujeres lo viven como un ritual de conexión con su cuerpo y su historia”, comenta la terapeuta capilar Mariana Funes, que trabaja con henna desde hace más de una década.

Incluso durante el embarazo, la henna es considerada segura. A diferencia de los tintes químicos, no altera el sistema hormonal ni genera riesgos para el feto. Esta característica la convierte en una opción recomendada por obstetras y dermatólogos, especialmente en etapas sensibles de la vida. “Es una forma de cuidar la salud sin renunciar a la estética”, afirma Escolano.