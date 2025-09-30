Gustavo Cerati “vuelve” a los escenarios con Soda Stereo en el show “Ecos”

Con una propuesta innovadora que combina tecnología y emoción, la icónica banda de rock regresa al escenario, en un espectáculo que reunirá a Charly Alberti, Zeta Bosio y la voz original de Gustavo Cerati. El show promete revivir la esencia de la banda que marcó a generaciones enteras. Las entradas ya están a la venta y la expectativa crece minuto a minuto.

La banda más influyente del rock en español, Soda Stereo, anunció su regreso a los escenarios con un espectáculo titulado “Ecos”, que se realizará el próximo 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la productora PopArt y generó una ola de expectativa entre los fanáticos, que agotaron rápidamente los primeros cupos de preventa. El evento se presenta como una experiencia única, donde la tecnología permitirá reunir nuevamente a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en un formato que no es tributo ni homenaje, sino un show en vivo.

A diferencia de la gira “Gracias Totales”, en la que distintos artistas interpretaron las canciones de Soda Stereo junto a Alberti y Bosio, “Ecos” propone una puesta más íntima y centrada en la banda original. Según los organizadores, se utilizarán registros de voz y guitarra de Cerati obtenidos de sus últimas giras con Soda, en 1997 y 2007. La tecnología será clave para lograr una sincronización precisa con los músicos en escena, sin recurrir a hologramas ni proyecciones visuales. El objetivo es ofrecer una experiencia emocional y sonora que conecte con el legado auténtico del grupo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cerati & Soda Stereo 🇦🇷 (@donjaimestereo)

La preventa exclusiva comenzó el 30 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas, disponible únicamente para clientes del Banco Galicia con tarjetas Visa. Esta etapa permite la compra en hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotado ese cupo, se habilita la venta general para todo público. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Los precios de las entradas varían según la ubicación: desde $60.000 para plateas altas hasta $207.000 para sectores preferenciales. El campo estará habilitado para quienes deseen vivir el recital de pie, mientras que las plateas ofrecerán una opción más cómoda para quienes prefieran disfrutar del espectáculo sentados. La capacidad del recinto y la demanda anticipan que podrían sumarse nuevas fechas en caso de agotarse los tickets disponibles.

El anuncio de “Ecos” fue acompañado por una frase que resume el espíritu del evento: “Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”. Esta definición busca despejar dudas sobre el carácter del show, que no pretende reemplazar a Cerati, sino integrarlo desde su legado artístico. En redes sociales, los seguidores compartieron mensajes de emoción y nostalgia, destacando la posibilidad de volver a escuchar la voz original de Soda Stereo en vivo.

Algunos críticos cuestionaron el uso de tecnología para “revivir” a Cerati, mientras que otros lo consideran un homenaje legítimo. En 2021, un formato similar fue presentado en el Campo Argentino de Polo, generando opiniones divididas. Sin embargo, la propuesta de “Ecos” parece haber sido mejor recibida, al centrarse en la música y evitar artificios visuales que puedan resultar invasivos o irreales.