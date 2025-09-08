Galletitas para el mate: la receta fácil que no falla

Con solo tres ingredientes y un truco clave, esta preparación ideal para acompañar las colaciones, se volvió una de las favoritas para cocinar con chicos o improvisar algo rico sin salir a comprar.

Cuando el hogar se vuelve refugio y el mate pide compañía, las galletitas caseras se convierten en una opción ideal. La receta conocida como “1, 2, 3” se popularizó por su facilidad: solo tres ingredientes, proporciones fáciles de recordar y un resultado que sorprende por su sabor y textura. Además, no lleva huevo, lo que la vuelve apta para personas con restricciones alimentarias o para quienes buscan opciones más livianas.

La fórmula es sencilla:

100 gramos de azúcar

200 gramos de manteca

300 gramos de harina 0000.

Se le puede sumar esencia de vainilla o ralladura de cítricos para dar aroma, y dulce de leche repostero si se desea rellenarlas.

El truco está en trabajar la masa sin amasar, apenas uniendo los ingredientes con las yemas de los dedos hasta formar un bollo homogéneo. Este paso es clave para lograr una textura crocante y evitar que las galletas se endurezcan.

Una vez formada la masa, se estira sobre una superficie apenas enharinada hasta alcanzar un espesor de entre 0,5 y 0,7 milímetros. Luego se cortan las galletitas con moldes o vasos y se disponen en una placa enmantecada o con papel manteca. El horno debe estar precalentado a 180 °C, y la cocción dura entre 15 y 20 minutos, hasta que la base esté dorada. Ese dorado es el indicador de que la crocancia está asegurada.

Tips clave para mejorar la receta

Usar manteca pomada, es decir, a temperatura ambiente, para facilitar el arenado. También se sugiere tamizar la harina para evitar grumos y lograr una masa más uniforme. Si se busca una versión más saludable, se puede reemplazar parte de la harina por avena fina o harina integral, aunque esto modificará levemente la textura.

Otro consejo útil es dejar reposar la masa en la heladera durante 15 a 30 minutos antes de estirarla. Este paso ayuda a que la manteca se enfríe y las galletitas mantengan mejor su forma durante la cocción. Además, si se desea un toque más gourmet, se pueden espolvorear con azúcar impalpable, coco rallado o semillas antes de hornear. Para quienes prefieren sabores más intensos, agregar una pizca de sal puede realzar el dulzor.

La versatilidad de esta receta permite jugar con formas, rellenos y presentaciones. Es ideal para cocinar con niños, ya que el procedimiento es simple y no requiere batidora ni técnicas complejas. También funciona como base para galletitas decoradas, alfajores caseros o souvenirs comestibles. En redes sociales, cada vez más usuarios comparten sus versiones personalizadas, lo que demuestra el potencial creativo de esta propuesta.