Fuera de quicio: un hombre amenazó con un matafuego y a los cabezazos a trabajadores porque no pudo sacar su licencia de conducir

Un hombre de Misiones quedó en el centro de un escándalo tras atacar con un matafuego a tres inspectores de tránsito. El incidente ocurrió luego de que le informaran que no estaba autorizado a renovar su licencia de conducir porque tenía el carnet vencido y había llegado a sacar su licencia manejando él mismo.

Su conducta quedó registrada por cámaras de seguridad y quedó detenido. Se trata del reconocido periodista misionero Mario Pernigotti.

El hecho tuvo lugar el viernes 17 de enero en el Centro de Evaluación Vial de Posadas, donde Pernigotti reaccionó violentamente al enterarse de que su licencia estaba vencida y que no podía llegar manejando hasta la sede.

Cuando los trabajadores le informaron que no podía sacar su licencia, se enfureció. A las empleadas las amenazaba con un matafuegos y con darle cabezazos, apoyando su cabeza contra la de los trabajadores en una actitud completamente violenta.

🚨 “EL BOMBITA” QUE ATACÓ EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL DECLARA ANTE EL JUEZ

– Al acusado le allanaron la casa en Misiones.

– Buscaron armas pero no las encontraron

– Mario Pernigotti es periodista de Cultura. Declara ante el juez Manuel Monte. pic.twitter.com/Eq7og8bbwL — Vía Szeta (@mauroszeta) January 22, 2025

Dos empleadas afectadas detallaron el tenso momento. Rocío Lemes explicó: “Le hice control de documentación, tenía la licencia vencida, y él vino solo, no vino acompañado, nadie le trajo. Entonces, cuando le digo que no va a poder rendir, se exalta, empieza a atacarme, a gritar. Me miraba con una cara de odio, y en un momento dado hace como que me va a pegar con el matafuego; pasó a un centímetro de mi cabeza”.

Otra trabajadora, Vanesa Gómez, también describió el ataque: “A mí en un momento, se ve en las imágenes, me empujaba con la cabeza contra la pared. Ahí me decía que él después iba a volver y que yo me iba a quedar sin trabajo”.

El incidente quedó registrado en las cámaras del lugar, donde se observa cómo Pernigotti grita, toma el extintor y lo utiliza para agredir a los empleados. Según Gómez, en ningún momento hubo faltas de respeto por parte del personal del centro.

Pese a tener la licencia vencida, el periodista abandonó el lugar conduciendo su camioneta. Tras las denuncias de las víctimas, Pernigotti fue detenido.