Frutillas en casa: cómo cultivarlas en balcones, patios o terrazas

Cada vez más personas eligen sembrar frutillas en espacios reducidos como macetas, jardineras o canteros urbanos. Con cuidados simples y resultados rápidos, este cultivo se consolida como una alternativa accesible, nutritiva y sustentable.

En los últimos años, el interés por la agricultura urbana y el cultivo de alimentos en casa creció de forma sostenida en Argentina. Dentro de ese fenómeno, las frutillas se posicionan como una de las frutas más elegidas por su facilidad de cultivo, su valor nutricional y su adaptabilidad a espacios reducidos. Según datos del INTA, más del 40% de los hogares con huerta casera incluyen frutillas en sus cultivos de primavera-verano.

Las frutillas pueden crecer tanto en tierra como en macetas comunes o elevadas, lo que las convierte en una opción ideal para balcones, patios y terrazas. “Es una planta noble, que responde bien al cuidado básico y da frutos en pocos meses”, explica la ingeniera agrónoma Mariana López, especialista en cultivos familiares. El secreto está en elegir un sustrato aireado, garantizar buen drenaje y ubicarla en zonas con al menos seis horas de sol directo.

Uno de los errores más frecuentes es el exceso de riego. Aunque requieren humedad constante, el encharcamiento puede pudrir las raíces y afectar la producción. Para evitarlo, se recomienda usar macetas con orificios de drenaje y aplicar mulch o paja seca en la superficie, lo que también protege los frutos del contacto directo con la tierra. Además, es clave separar las plantas unos 20 cm entre sí para favorecer su desarrollo.

El paso a paso incluye llenar la maceta con sustrato, plantar los plantines dejando unos 20 cm entre cada uno, regar suavemente y ubicar el recipiente en un lugar soleado. En caso de usar jardineras colgantes o macetas elevadas, se recomienda colocar una capa de paja seca o mulch para proteger los frutos del contacto directo con la tierra. El riego debe ser constante pero moderado: la tierra debe mantenerse húmeda, no mojada.

En cuanto a la fertilización, los expertos sugieren aplicar compost casero o humus de lombriz cada 15 días. Estos bioinsumos mejoran la calidad del fruto sin alterar el equilibrio del suelo. “La frutilla responde muy bien a los aportes orgánicos, y eso permite evitar fertilizantes químicos en huertas familiares”, señala López. También se aconseja retirar hojas secas y frutos pasados para estimular nuevas floraciones.

El ciclo de cultivo es relativamente corto: los primeros frutos pueden cosecharse entre 60 y 90 días después de la siembra. Se recomienda cosechar cuando estén completamente rojos y evitar dejar frutos maduros en la planta por mucho tiempo. En climas cálidos como el de Mendoza, el rendimiento puede ser alto si se mantienen los cuidados básicos.