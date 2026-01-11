Franco Colapinto se robó más de un suspiro con su lomazo en Punta del Este

El piloto argentino sorprendió durante su entrenamiento en la costa uruguaya, donde su imagen bajo la lluvia se volvió tendencia y lo instaló como protagonista del verano más allá de las pistas de carrera.

El joven piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser noticia, esta vez lejos de los circuitos. Durante su estadía en Punta del Este, fue visto entrenando bajo la lluvia y sin remera, una escena que rápidamente se viralizó y generó comentarios en torno a su notable transformación física. La imagen del corredor, corriendo en plena ruta, despertó más de un suspiro.

El video, compartido en distintas plataformas, muestra a Colapinto corriendo con intensidad, reflejando la exigencia de su preparación para la próxima temporada de Fórmula 1. Más allá del costado deportivo, lo que captó la atención fue su físico trabajado, que evidencia un cambio respecto a años anteriores. La combinación de disciplina y carisma lo convirtió en tendencia en cuestión de horas.

En redes sociales, los seguidores destacaron su compromiso con el entrenamiento, pero también se multiplicaron los mensajes que lo celebraban como una figura que trasciende lo estrictamente automovilístico. La escena en Punta del Este lo mostró en una faceta más cercana y espontánea, reforzando su vínculo con el público que lo sigue.

La preparación de Colapinto no es casual: el piloto de Alpine encara un año clave en su carrera, con el debut oficial en la máxima categoría previsto para marzo en Melbourne. La exigencia física de la Fórmula 1 demanda un estado atlético impecable, y su entrenamiento en Uruguay parece ser parte de esa estrategia de adaptación.

Con apenas 22 años, Colapinto combina talento deportivo con una creciente exposición mediática. Su imagen corriendo bajo la lluvia en Punta del Este no solo refleja la disciplina de un atleta de elite, sino también el magnetismo de una figura que empieza a trascender fronteras.