Franco Colapinto estará en Argentina para hacer un gran show con un Fórmula 1

El piloto oficial de Alpine conducirá un Lotus E20 en un circuito urbano de dos kilómetros. El evento marca el regreso de la categoría a las calles porteñas después de 14 años.

El automovilismo argentino vivirá un acontecimiento histórico con la presencia de Franco Colapinto, piloto oficial de Alpine F1 Team, en Buenos Aires. El joven bonaerense será protagonista de un show urbano en el barrio de Palermo, donde demostrará sus habilidades al volante de un Fórmula 1.

La cita será el domingo 26 de abril de 2026, cuando Colapinto se suba a un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8 y adaptado a la imagen de Alpine. Se trata de la primera vez en 14 años que un auto de la máxima categoría recorre las calles porteñas, lo que convierte al evento en un verdadero espectáculo deportivo.

El circuito urbano se desplegará sobre la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, con un trazado de aproximadamente dos kilómetros. Palermo se transformará por un día en un escenario de velocidad y tecnología, acercando la experiencia de la Fórmula 1 al público argentino.

La organización está a cargo de Mercado Libre, en alianza con Alpine, y contempla sectores de acceso libre y gratuito, además de espacios exclusivos como la Fan Zone, tribunas y áreas Hospitality. También habrá experiencias premium que incluyen visitas a boxes y actividades interactivas para los fanáticos.

La venta de entradas comenzará el 6 de abril a las 16 horas en modalidad preventa para usuarios de Mercado Pago, mientras que la venta general se habilitará el 7 de abril. La expectativa es alta, ya que se trata de un evento único en la región y con fuerte atractivo internacional. El show será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

Para Colapinto, esta será una oportunidad de mostrar sus destrezas frente al público local y consolidar su imagen como referente del automovilismo argentino. Su participación en Palermo lo convierte en el primer piloto nacional en manejar un Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires, un logro que refuerza su vínculo con los fanáticos y marca un nuevo capítulo en su carrera.