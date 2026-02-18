Fate: El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y suspendió por 15 días los despidos

La conciliación obligatoria frena por 15 días las cesantías de 920 trabajadores tras el anuncio del cierre de la planta en San Fernando y abre una instancia de negociación entre la empresa y el sindicato.

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y suspendió por 15 días los despidos en la empresa Fate, luego de una audiencia de mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La medida fue promovida por la Secretaría de Trabajo y ordena dejar sin efecto las cesantías, además de retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. De esta manera, la empresa deberá reincorporar a los 920 trabajadores afectados mientras dure el período de negociación.

La decisión oficial se conoció tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, luego de 80 años de actividad. El comunicado empresarial había confirmado el cese inmediato de operaciones y el despido de todo su personal, lo que generó un fuerte conflicto gremial.

Según trascendió, durante los 15 días que rija la conciliación obligatoria, ambas partes deberán abstenerse de adoptar medidas de fuerza o acciones que alteren la relación laboral, con el objetivo de abrir un canal de diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano —del que depende la Secretaría de Trabajo— informó que, antes de dictar la conciliación, se llevaron adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente para promover el diálogo entre la empresa y el sindicato.

En ese marco, se tramitaron acuerdos de suspensión bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de esos acuerdos fue homologado, mientras que otro permanece pendiente de ratificación debido a la negativa sindical.

Desde la cartera que conduce Julio Cordero aseguraron que continuarán impulsando las instancias de mediación necesarias para resguardar los puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente.