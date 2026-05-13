Escándalo en un avión: la mujer acusada de tener sexo durante un vuelo rompió el silencio y dio otra versión

La pasajera señalada por un supuesto episodio sexual en un vuelo de Copa Airlines negó los hechos y aseguró que todo comenzó por una discusión vinculada a un whisky durante el aterrizaje.

El caso ocurrido en un vuelo de Copa Airlines que unía Panamá con Rosario continúa generando repercusiones y ahora sumó un nuevo capítulo. La mujer acusada de haber mantenido relaciones sexuales en plena primera clase de un avión aseguró que la situación “nunca ocurrió” y sostuvo que todo se trató de una discusión entre pasajeros y una azafata.

La protagonista del episodio, de 60 años, quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera que había sido demorada junto a otro pasajero tras el aterrizaje del avión en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario.

Sin embargo, su abogado, Jorge Resegue, afirmó a diferentes medios que la versión difundida públicamente “es falsa” y adelantó que analizan iniciar una demanda civil por la filtración de datos personales e imágenes de su clienta.

Qué dijo la mujer acusada por el escándalo en el avión

Según explicó el letrado, la mujer aseguró que jamás existió una escena sexual dentro de la aeronave y que el único episodio fuera de lo habitual tuvo relación con un intercambio entre pasajeros y la tripulación.

De acuerdo al relato de la acusada, un hombre habría solicitado un vaso de whisky cuando el avión atravesaba turbulencias. La azafata le indicó que no podía servir la bebida en ese momento y allí comenzó una discusión verbal.

“Un pasajero reaccionó de mala manera y otra persona intervino diciéndole que era un maleducado. Eso fue todo”, sostuvo el abogado.

La defensa también remarcó que en el expediente judicial no figuran testigos presenciales ni constaría la presencia de menores durante el supuesto hecho, una versión que había circulado en distintos medios nacionales.

Investigan una causa por exhibiciones obscenas

A pesar de la nueva versión, fuentes judiciales confirmaron que ambos pasajeros continúan vinculados a una causa por exhibiciones obscenas, iniciada tras la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La investigación quedó en manos de una unidad especializada en delitos contra la integridad sexual del Ministerio Público. Desde la Justicia explicaron que se solicitaron actuaciones policiales y distintas medidas para determinar qué ocurrió realmente durante el vuelo.

Además, remarcaron que se trata de un delito excarcelable, por lo que el proceso judicial tendrá otros tiempos y características.

El relato de una periodista que viajaba en el mismo avión

La periodista rosarina Analía Bocassi, quien se encontraba entre los pasajeros del vuelo, contó detalles del operativo que se desplegó una vez que la aeronave aterrizó en Rosario. Según relató, la tripulación pidió que todos permanecieran sentados mientras agentes de seguridad subían al avión.

“Nos dijeron que había un problema de seguridad y que nadie podía levantarse”, explicó la comunicadora. Más tarde, trascendió que varios pasajeros habrían alertado a las azafatas por la presencia de un hombre y una mujer en una situación comprometedora en primera clase. Bocassi aseguró que algunos pasajeros que descendieron antes afirmaron haber visto al hombre “con los pantalones bajos y cubierto con una frazada”.

Mientras avanza la investigación, el abogado de S.O. confirmó que trabajan en una posible demanda por daños y perjuicios debido a la difusión pública del caso. “Está muy angustiada porque publicaron su nombre y sus fotos en todos lados. Esto afectó su vida laboral y personal”, expresó el letrado. La defensa sostiene que hubo una exposición mediática desmedida y que todavía no existen pruebas concluyentes sobre lo ocurrido dentro del avión.