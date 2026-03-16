¿Es feriado el lunes 23 de marzo?

El lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos en Argentina. Qué implica esta medida, cómo se paga si se trabaja y qué servicios funcionarán durante la jornada previa al feriado del 24 de marzo.

En el tercer mes del año, muchas personas se preguntan si el lunes 23 de marzo es feriado en Argentina, ya que antecede al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo.

Según el calendario oficial de feriados difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, el lunes 23 de marzo fue decretado día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no se trata de un feriado nacional, sino de una jornada especial definida por el Poder Ejecutivo para fomentar el turismo interno, al ubicarse entre el fin de semana y el feriado del martes 24.

Qué implica que sea un día no laborable

La diferencia entre feriado y día no laborable está establecida en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744. En su artículo 181 se establece que en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical. En cambio, el artículo 182 señala que los días no laborables son optativos para el empleador.

Esto implica que:

Si un trabajador presta servicios durante un feriado nacional , debe cobrar el doble de una jornada habitual .

Si trabaja durante un día no laborable, el empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de hacerlo el salario se paga de forma habitual, sin recargo.

La posibilidad de decretar este tipo de jornadas es una potestad del Poder Ejecutivo que puede aplicarse hasta tres veces al año, y en marzo se utiliza por primera vez en 2026.

Qué actividades no funcionarán el 23 de marzo

Debido a que muchos organismos adoptan el esquema de día no laborable, varias actividades tendrán cambios en su funcionamiento:

Administración pública: las oficinas estatales permanecerán cerradas.

Bancos: las sucursales no atenderán al público, aunque seguirán funcionando los cajeros automáticos y los servicios digitales como home banking y billeteras virtuales.

Escuelas: permanecerán cerradas.

Colectivos: circularán con frecuencia reducida, similar a la de un fin de semana.

Qué servicios funcionarán normalmente

Otros sectores mantendrán su actividad habitual:

Supermercados: abrirán con normalidad.

El feriado del 24 de marzo

Tras el día no laborable del lunes, el martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible en todo el país que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina.

Los próximos feriados de 2026

Luego del feriado de marzo, el calendario continuará con las siguientes fechas destacadas:

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

1° de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

9 de julio: Día de la Independencia de la Argentina.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, el lunes 23 de marzo funcionará como una jornada especial previa al feriado nacional, generando un fin de semana largo para muchos argentinos.