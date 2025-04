¿Es feriado el jueves santo?: cómo te lo tiene que pagar si trabajas

Después de un descanso extendido en marzo y con las vacaciones de invierno aún muy lejos, los trabajadores ya se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo de cara a la semana de Pascuas.

En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en Semana Santa y uno se pregunta en qué momento ya se pasó el primer trimestre del año. Entre la vorágine del trabajo, las clases, los chicos, la casa, la comida, el año se pasa volando. En ese contexto, es inevitable pensar en las próximas vacaciones, pero como para julio falta mucho, nos conformamos con un fin de semana largo. Sin embargo, ¿Es feriado el jueves 17 de abril? ¿Qué pasa con el feriado de Pascuas?

Tras el asueto del 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y los trabajadores se preguntan cuándo es el próximo feriado y si es trasladable.

El próximo feriado es el 17 de abril en conmemoración por el Viernes Santo para la Iglesia Católica. Cae viernes y es NO trasladable.

¿Es feriado el Jueves Santo?

Según el calendario oficial 2025, el Jueves Santo cae el 17 de abril, mientras que el Viernes Santo será el 18. Ambas fechas preceden al Domingo de Pascua, el 20 de abril, momento en el que se celebra la resurrección de Jesús.

En nuestro país, el Jueves Santo figura como día no laborable, lo que implica una diferencia clave respecto a un feriado. Esto significa que los empleadores pueden decidir si se trabaja o no, y en caso de asistir al puesto, la remuneración será la misma que cualquier otro día hábil. A diferencia de los feriados nacionales, no se aplica el pago doble ni rigen las normativas del descanso dominical.

Sin embargo, es habitual que muchos organismos del Estado y oficinas públicas adopten el Jueves Santo como día de descanso, al igual que las escuelas, que no dictan clases. Por esta razón, gran parte de los trabajadores aprovecha para iniciar el descanso extendido desde el jueves hasta el domingo.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El próximo fin de semana largo será en

Calendario de feriados 2025 en Argentina