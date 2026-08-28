Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar en septiembre por 4 horas de trabajo con el aumento

El Gobierno confirmó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. Se trata de un aumento escalonado mensual que comprende agosto (1,9%), septiembre (1,8%), octubre (1,7%), noviembre (1,6%) y diciembre (1,6%).

Las empleadas domésticas comenzarán a cobrar durante septiembre de 2026 los salarios correspondientes a agosto con el último incremento acordado en paritarias. Sin embargo, quienes trabajan por hora se preguntan si habrá un nuevo ajuste durante este mes y cuánto deben percibir por una jornada de cuatro horas de trabajo. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó una suba del 1,8% para septiembre que impacta tanto en aquellos trabajadores mensualizados como lo que cobran por hora.

El incremento forma parte de un acuerdo que contempla cinco aumentos mensuales entre agosto y diciembre de 2026 y alcanza a todos los trabajadores comprendidos por la Ley 26.844, incluidos supervisores, personal para tareas específicas, caseros, trabajadores de asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales.

El primer incremento acordado es del 1,9% y rige de manera retroactiva desde el 1° de agosto, tomando como base los salarios mínimos correspondientes a julio.

La negociación también establece las siguientes subas:

Agosto: 1,9%.

1,9%. Septiembre: 1,8%.

1,8%. Octubre: 1,7%.

1,7%. Noviembre: 1,6%.

1,6%. Diciembre: 1,6%.

Escala salarial vigente para empleadas domésticas

Estos son los montos mínimos que deben percibir las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, según la categoría y la modalidad de contratación:

Supervisores

Con retiro: $4.645,32 por hora

Sin retiro: $5.049,58 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.422,53 por hora

Sin retiro: $4.809,80 por hora

Caseros

$4.185,94

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.185,94 por hora

Sin retiro: $4.641,90 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.914,63 por hora

Sin retiro: $4.306,71 por hora

Estos importes corresponden al piso legal obligatorio, es decir, lo mínimo que se puede ganar, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores. Eso quiere decir que un empleado y un empleador pueden acordar un pago mayor al que establece el piso minímo.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas de trabajo en septiembre de 2026

Las trabajadoras que prestan servicios por menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora o por jornada. En la categoría más habitual, correspondiente al personal para tareas generales con retiro, el valor mínimo por hora quedó establecido en $3.914,63.

De esta manera, una jornada de cuatro horas debe abonarse con un mínimo de: $15.658,52 por día.

Ese monto representa el piso salarial fijado por la normativa vigente y puede ser superior si existe un acuerdo entre empleador y trabajadora.

Por su parte, quienes se desempeñan en la categoría de asistencia y cuidado de personas, como niñeras o cuidadores, tienen un valor mínimo de $4.185 por hora, por lo que una jornada de cuatro horas asciende a $16.740.