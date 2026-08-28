Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar en septiembre por 4 horas de trabajo con el aumento

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar en septiembre por 4 horas de trabajo con el aumento

Argentina

El Gobierno confirmó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. Se trata de un aumento escalonado mensual que comprende agosto (1,9%), septiembre (1,8%), octubre (1,7%), noviembre (1,6%) y diciembre (1,6%).

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Maida Narvaez

Las empleadas domésticas comenzarán a cobrar durante septiembre de 2026 los salarios correspondientes a agosto con el último incremento acordado en paritarias. Sin embargo, quienes trabajan por hora se preguntan si habrá un nuevo ajuste durante este mes y cuánto deben percibir por una jornada de cuatro horas de trabajo. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó una suba del 1,8% para septiembre que impacta tanto en aquellos trabajadores mensualizados como lo que cobran por hora.

El incremento forma parte de un acuerdo que contempla cinco aumentos mensuales entre agosto y diciembre de 2026 y alcanza a todos los trabajadores comprendidos por la Ley 26.844, incluidos supervisores, personal para tareas específicas, caseros, trabajadores de asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales.

El primer incremento acordado es del 1,9% y rige de manera retroactiva desde el 1° de agosto, tomando como base los salarios mínimos correspondientes a julio.

La negociación también establece las siguientes subas:

  • Agosto: 1,9%.
  • Septiembre: 1,8%.
  • Octubre: 1,7%.
  • Noviembre: 1,6%.
  • Diciembre: 1,6%.

Escala salarial vigente para empleadas domésticas

Estos son los montos mínimos que deben percibir las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, según la categoría y la modalidad de contratación:

Supervisores

  • Con retiro: $4.645,32 por hora
  • Sin retiro: $5.049,58 por hora

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $4.422,53 por hora
  • Sin retiro: $4.809,80 por hora

Caseros

  • $4.185,94

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $4.185,94 por hora
  • Sin retiro: $4.641,90 por hora

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3.914,63 por hora
  • Sin retiro: $4.306,71 por hora

Estos importes corresponden al piso legal obligatorio, es decir, lo mínimo que se puede ganar, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores. Eso quiere decir que un empleado y un empleador pueden acordar un pago mayor al que establece el piso minímo. 

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas de trabajo en septiembre de 2026

Las trabajadoras que prestan servicios por menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora o por jornada. En la categoría más habitual, correspondiente al personal para tareas generales con retiro, el valor mínimo por hora quedó establecido en $3.914,63.

De esta manera, una jornada de cuatro horas debe abonarse con un mínimo de: $15.658,52 por día.

Ese monto representa el piso salarial fijado por la normativa vigente y puede ser superior si existe un acuerdo entre empleador y trabajadora.

Por su parte, quienes se desempeñan en la categoría de asistencia y cuidado de personas, como niñeras o cuidadores, tienen un valor mínimo de $4.185 por hora, por lo que una jornada de cuatro horas asciende a $16.740.

 

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