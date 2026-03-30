El video que muestra como le habrían hecho bullying al estudiante que mató a otro alumno en la escuela

Las imágenes la habría compartido una compañera del estudiante que arremetió a los tiros en un colegio de Santa Fe. Los compañeros declararon además, que solía salir a cazar con su papá.

Mientras avanza la investigación por el ataque ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe, en las últimas horas comenzó a circular un video que podría aportar un nuevo elemento clave al caso: la posible existencia de situaciones de acoso escolar previas que habrían tenido como víctima al adolescente de 15 años señalado como autor del hecho.

Las imágenes, de apenas unos segundos, muestran a un joven de espaldas que sería agredido físicamente por otros compañeros. El rostro fue cubierto, pero el material coincide con los testimonios que empezaron a difundirse tras el episodio. Según relataron estudiantes del establecimiento, el atacante habría sufrido bullying, una hipótesis que por el momento no fue confirmada oficialmente, pero que gana fuerza en redes sociales y entre la comunidad educativa.

Una de las alumnas que presenció el hecho aseguró que ya comenzaron a aparecer registros donde se evidenciarían episodios de acoso. Además, sostuvo que, al momento de abrir fuego, el agresor habría gritado que “iba a matar a todos”, en medio de una escena de extrema tensión que conmocionó a la escuela.

En tanto, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity señaló en conferencia de prensa: “Es muy difícil poner el palabras la situación que estamos atravesando, más cuando sucede en el ámbito escolar. Tenemos la profunda convicción de tratar de entender lo que acaba de suceder”.

Al mismo tiempo, el ministro de Educación de Santa Fe aclaró que el agresor no registra antecedentes. “Transitó nivel inicial, primario y secundario allí y no tenemos elementos que hayan surgido que hagan sospechar. Sabemos que ha pasado una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja, que atravesaba a su madre y a su familia y es un dato sobre el cual estamos trabajando”. “Los conflictos no resueltos pueden escalar a niveles muy altos de violencia”

Frente a este escenario, el psicopedagogo Alejandro Castro Santander analizó la situación y advirtió sobre la complejidad del caso. “Hay informaciones muy desencontradas, pero lo cierto es que tenemos un arma que ingresó a la escuela, un fallecido y dos heridos. Esa es la realidad que hay que analizar”, señaló.

El especialista puso el foco en la fragilidad de las instituciones educativas frente a hechos de violencia y subrayó la importancia de trabajar en la prevención. “Hace décadas que sabemos que los conflictos no resueltos pueden escalar a niveles muy altos de violencia. No alcanza con actuar cuando el hecho ya ocurrió”, explicó.

En ese sentido, destacó la necesidad de que docentes y adultos desarrollen herramientas para detectar señales tempranas. “A veces se dice que era un chico tranquilo, pero eso no alcanza. Hay que observar si estaba solo, si era aislado. Podría tratarse de una víctima pasiva que, en determinadas circunstancias, reacciona”, indicó.

Castro Santander también remarcó que no todos los jóvenes que sufren bullying responden de manera violenta y que es clave considerar la salud mental. “Existen distintos tipos de respuestas y personalidades. La violencia debe entenderse como un problema de salud social que requiere abordaje integral”, afirmó.

Por último, sostuvo que la escuela no puede enfrentar estas situaciones en soledad. “El sistema educativo necesita del acompañamiento de áreas como salud, seguridad y desarrollo social. La prevención debe ser parte de un proyecto institucional, no solo protocolos de intervención”, concluyó.

Un tiroteo a primera hora

Un estremecedor hecho sacudió a la provincia de Santa Fe en las primeras horas de este lunes, cuando un alumno ingresó armado a una escuela del departamento San Cristóbal y asesinó a un compañero de 13 años.

El episodio ocurrió cerca de las 7:15 en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, ubicada en el municipio de San Cristóbal, en momentos en que los estudiantes se encontraban en el patio interno aguardando el inicio de la jornada escolar con el izamiento de la bandera.

Según confirmaron autoridades locales, el agresor —un adolescente de entre 15 y 16 años— sacó un arma de fuego de su mochila y comenzó a disparar contra sus compañeros. Como consecuencia, un chico de 13 años murió en el lugar y al menos otros dos estudiantes resultaron heridos, aparentemente con perdigones.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, explicó que la situación fue detectada a través del sistema de monitoreo. “Los chicos estaban siendo observados por las cámaras y se advirtió una situación atípica cuando comenzaron a salir corriendo del establecimiento”, detalló.

De acuerdo con los primeros datos, el atacante habría utilizado una escopeta. Tras el hecho, intervino personal policial y judicial, mientras se activaron los protocolos de emergencia en la institución.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en toda la región. Según relataron docentes a las autoridades, el adolescente señalado como agresor no presentaba antecedentes de conducta problemática. “Es un buen alumno y nunca había mostrado conflictos, lo que hace que todo esto sea aún más impactante”, indicaron.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar cómo el menor logró ingresar al establecimiento con el arma.