El video de la desoladora despedida del estudiante asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

Con profundo dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron a Ian Cabrera, el chico de 13 años asesinado en una escuela de Santa Fe. La conmoción atraviesa a toda la comunidad de San Cristóbal, mientras avanza la investigación por el ataque que sacudió al país.

La ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, vivió una jornada atravesada por la emoción y el dolor con el último adiós a Ian Cabrera, el adolescente de 13 años que fue asesinado por un compañero en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno.

Cientos de personas acompañaron este martes a la familia en el velatorio y posterior sepelio, en una despedida marcada por el silencio, las lágrimas y la conmoción que aún golpea a toda la comunidad.

Despidieron a Ian Cabrera: dolor en Santa Fe por el alumno asesinado en la escuela

El cortejo fúnebre partió desde la sala velatoria ubicada sobre calle Sarmiento y avanzó en caravana durante varias cuadras hasta el cementerio local. Antes, se realizó una ceremonia religiosa donde allegados y vecinos pudieron despedirse del joven.

Durante el recorrido, se sumaron familiares, amigos, vecinos y compañeros de escuela, además de niños y adolescentes que compartían distintas actividades con Ian. Las imágenes del funeral reflejaron el impacto de la tragedia en una ciudad de apenas 15 mil habitantes, donde el caso generó una conmoción profunda.

En la despedida se destacaron las banderas del Club Atlético Independiente, institución donde el adolescente jugaba al fútbol. También hubo un reconocimiento especial en las inmediaciones del club, donde compañeros y entrenadores expresaron su dolor.

Ian era recordado como un chico respetuoso, querido y apasionado por el deporte, además de ser fanático de River Plate. Su condición de hijo único profundizó aún más la tristeza entre sus allegados.

El ataque que conmocionó a Santa Fe

El crimen ocurrió cuando un alumno de 15 años ingresó armado a la escuela y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de Ian y dejando a otros estudiantes heridos.

Según se pudo reconstruir, el agresor utilizó un arma perteneciente a su entorno familiar. Tras los disparos, intentó continuar con el ataque, pero fue reducido por un auxiliar del establecimiento, cuya intervención fue clave para evitar una tragedia mayor.

El trabajador del colegio logró neutralizar al atacante en medio del caos, priorizando la seguridad de los estudiantes. Su accionar fue destacado por la comunidad, aunque él mismo evitó ser considerado un héroe. De acuerdo a su testimonio, actuó sin dudar para impedir que hubiera más víctimas, en un contexto de extrema tensión dentro del establecimiento.

Mientras avanza la investigación judicial, la Escuela Mariano Moreno permanecerá cerrada durante el resto de la semana. La medida busca preservar el lugar para las pericias y, al mismo tiempo, permitir que la comunidad educativa procese el impacto emocional.