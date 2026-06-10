El video de Barrelier arreglando el auto que habría usado para descartar el cuerpo de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una nueva prueba que podría resultar determinante. Se conoció una grabación en la que Claudio Barrelier aparece junto a una mujer imputada por encubrimiento, pocas horas después del crimen.

Las nuevas imágenes incorporadas a la investigación por el femicidio de Agostina Vega podrían convertirse en una pieza clave para la Justicia. El video, captado pocas horas después del crimen, muestra al principal acusado, Claudio Barrelier, junto a Soledad Andreani mientras manipulan el vehículo que, según los investigadores, habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la adolescente de 14 años.

La causa por el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, incorporó en las últimas horas un video. Las imágenes, registradas el lunes 25 de mayo cerca del mediodía en barrio Yofre, muestran por primera vez a Claudio Barrelier, señalado como autor del crimen, junto a Soledad Andreani, actualmente imputada por encubrimiento agravado.

Según los investigadores, la grabación fue captada apenas unas horas después del momento en que el acusado habría trasladado y abandonado el cuerpo de la adolescente en un descampado.

Caso Agostina Vera: qué muestra la grabación que analiza la Justicia

En el video se observa llegar a ambos en un Ford Ka negro, vehículo que pertenece a Andreani y que está bajo la lupa de la fiscalía.

Primero desciende la mujer y luego aparece Barrelier, quien baja del asiento del conductor. En un momento de la secuencia abre el baúl y manipula una tela, manta o frazada que se encontraba en el interior del auto. Después vuelve a colocarla en el mismo lugar.

Más tarde, ambos realizan distintas compras en un comercio cercano y cargan los productos en el vehículo. Para los investigadores, el registro adquiere especial relevancia debido a que coincide con la franja horaria posterior al presunto traslado y descarte del cuerpo de Agostina.

La fiscalía mantiene bajo análisis lo ocurrido entre las 10 y las 12 del mediodía del 25 de mayo, período en el que Barrelier habría utilizado el automóvil para movilizar los restos de la adolescente.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el crimen habría ocurrido entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo en una vivienda ubicada en barrio Cofico, donde residía el principal acusado.

Posteriormente, los investigadores sostienen que el cuerpo fue trasladado y abandonado en una zona descampada de la capital cordobesa.

La Justicia intenta determinar qué ocurrió con el vehículo durante las horas posteriores al crimen y si fue sometido a tareas de limpieza para eliminar rastros que pudieran comprometer a los involucrados.

Por ese motivo, el Ford Ka fue secuestrado y sometido a distintas pericias que buscan establecer si existen elementos que permitan confirmar la hipótesis de los investigadores.

Qué dijo la defensa de la mujer imputada

Tras la difusión del video, el abogado de Soledad Andreani aseguró que las imágenes no representan una prueba incriminatoria contra su clienta.

Según explicó, fue la propia mujer quien aportó información sobre sus movimientos de aquel día y sostuvo que desconocía cualquier situación relacionada con el femicidio.

La defensa argumentó que Andreani utilizó el vehículo para realizar compras vinculadas a trabajos particulares y aseguró que no advirtió comportamientos extraños ni elementos sospechosos dentro del automóvil.

Actualmente, Claudio Barrelier permanece detenido e imputado como presunto autor material del femicidio, mientras que Soledad Andreani y otro acusado enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas, realizando pericias y tomando declaraciones para reconstruir con precisión cada movimiento posterior al crimen.