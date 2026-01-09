El “Teto” Medina contó que padece una dura enfermedad

El conductor y humorista realizó un posteo en su red social de Facebook hablando de su estado de salud luego de ser diagnosticado hace tres meses de cáncer con metástasis.

El conductor Marcelo “Teto” Medina sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente que atraviesa un delicado problema de salud. A través de sus redes sociales, el exintegrante de programas de entretenimiento contó que fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado, y que ya inició un proceso médico que incluye cirugía y quimioterapia.

“Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió Medina en su cuenta de Facebook, donde tiene miles de seguidores que rápidamente le enviaron mensajes de apoyo.

El conductor explicó que ya fue sometido a una operación y que los resultados fueron alentadores: “Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy con mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, detalló en su publicación.

Especialistas en oncología remarcan que el cáncer de colon es uno de los más frecuentes en Argentina y que la detección temprana resulta clave para mejorar el pronóstico. Según la Sociedad Argentina de Gastroenterología, los controles periódicos y la consulta médica ante síntomas digestivos son fundamentales para prevenir complicaciones.

Medina, de 60 años, eligió comunicar la noticia de manera directa y transparente, en un gesto que fue valorado por colegas y seguidores. Su testimonio se suma al de otras figuras públicas que han decidido visibilizar la enfermedad para concientizar sobre la importancia de los chequeos médicos.

El conductor también continúa con su trabajo en charlas sobre recuperación de adicciones, un espacio que considera central en su vida. Su mensaje buscó transmitir fuerza y esperanza: “Estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, insistió, dejando en claro que afronta el tratamiento con optimismo.