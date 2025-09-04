El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad en una votación histórica

Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, el Congreso dio marcha atrás al veto presidencial y obligó al Gobierno a promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantiza actualizaciones mensuales en las prestaciones.

En una sesión histórica, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que obliga al Poder Ejecutivo a promulgarla. Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la oposición consiguió revertir la decisión del Gobierno en una jornada que no tenía precedentes desde hace más de dos décadas.

La votación significó un duro revés para el oficialismo, ya que por primera vez en 22 años el Congreso rechaza un veto presidencial total. La última ocasión se había dado en 2003, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde.

El proyecto, aprobado con amplio respaldo en ambas cámaras, establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027. Entre sus principales puntos, dispone:

Una actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según los índices de inflación del Indec .

El pago de la deuda acumulada con prestadores.

Que las 200.000 pensiones por invalidez representen el 70% del haber mínimo jubilatorio, con la posibilidad de que los beneficiarios trabajen si no superan los dos salarios mínimos.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la ley oscilará entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios que ingresen al sistema hasta fines de 2026.

Cómo votaron los mendocinos en el Senado

Los tres senadores de Mendoza, Rodolfo Suarez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti, se pronunciaron en contra del veto, algo que los analistas califican como inédito en la política reciente.

Tras la sesión, Fernández Sagasti expresó en redes sociales: “Rechazamos otra locura de Milei. Ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables”.