El sacerdote y DJ Guilherme Peixoto deslumbró con su rave espiritual en Plaza de Mayo

Miles de personas se reunieron en el histórico espacio porteño para vivir un espectáculo que fusionó música electrónica, fe y homenaje al papa Francisco, en una propuesta inédita que trascendió fronteras.

La Plaza de Mayo se transformó en un escenario vibrante el fin de semana pasado, cuando el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como Padre Guilherme, ofreció una rave espiritual que convocó a miles de asistentes. El evento gratuito se convirtió en un fenómeno cultural y religioso, con un despliegue que combinó música electrónica y mensajes de fe.

El espectáculo, titulado “Francisco vive en el encuentro”, se realizó en homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento. Con luces, pantallas gigantes y bailarines, el sacerdote DJ presentó un show que mezcló remixes de canciones católicas con beats electrónicos, generando una atmósfera única de celebración y espiritualidad.

Ordenado en 1999 en Guimarães, Portugal, el Padre Guilherme inició su carrera musical en 2006, cuando decidió unir su vocación religiosa con la pasión por la música electrónica. Desde entonces, se convirtió en una figura internacional, reconocido por su capacidad de tender puentes entre la tradición católica y las expresiones culturales contemporáneas.

Sus presentaciones, conocidas como “raves religiosas”, se han realizado en distintos países y buscan acercar la fe a nuevas generaciones. En ellas, los sonidos electrónicos se entrelazan con frases de líderes religiosos y melodías sacras, creando una experiencia que trasciende lo meramente musical.

En Buenos Aires, la convocatoria fue masiva. Jóvenes, familias y adultos mayores se acercaron al corazón político del país para participar de un evento que transformó la Plaza de Mayo en un espacio de encuentro espiritual y festivo. La duración de cada show superó las dos horas y dejó imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La repercusión fue inmediata: medios nacionales e internacionales destacaron la originalidad de la propuesta y su capacidad de conectar con públicos diversos. El evento se consolidó como un homenaje innovador que logró unir música, fe y memoria colectiva en un mismo escenario.

Con esta presentación, el Padre Guilherme reafirmó su lugar como referente global de una corriente que busca renovar la espiritualidad en clave contemporánea. Su paso por Buenos Aires dejó en claro que la música puede ser un vehículo poderoso para mantener viva fe y acercarla a nuevas audiencias.