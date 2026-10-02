El plantel de la Selección despide a su eterno capitán con un regalo inolvidable

Los compañeros de Lionel Messi prepararon un homenaje íntimo y cargado de emoción antes de su último partido con la camiseta albiceleste, con mensajes que reflejan gratitud y admiración hacia el capitán.

La Selección Argentina vive horas de profunda emoción en la antesala del partido de despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental. El martes 6 de octubre, frente a Benín, el capitán jugará su último encuentro con la celeste y blanca, y sus compañeros decidieron rendirle un tributo que quedará grabado en la historia: una camiseta firmada y dedicada por todo el plantel, con frases personales que reflejan lo que significó compartir vestuario con el mejor jugador del mundo.

El gesto, sencillo pero cargado de simbolismo, se suma a la camiseta oficial diseñada por Adidas para la ocasión, que incluye detalles patrios como el Sol de Mayo dorado y el logo personal de Messi. Sin embargo, la prenda entregada por los jugadores tiene un valor único: cada firma y cada dedicatoria son testimonio de la huella que dejó el capitán en varias generaciones de futbolistas.

Voces de un homenaje colectivo

Lionel Scaloni expresó: “Eternamente agradecido por haber podido ser parte de su historia maravillosa con la camiseta de la Selección”.

expresó: “Eternamente agradecido por haber podido ser parte de su historia maravillosa con la camiseta de la Selección”. Julián Álvarez recordó: “Uno desde chico lo veía como un ídolo, un ejemplo a seguir”.

recordó: “Uno desde chico lo veía como un ídolo, un ejemplo a seguir”. Lisandro Martínez confesó: “Tenemos un amor impresionante por él y va a ser para toda la vida”.

confesó: “Tenemos un amor impresionante por él y va a ser para toda la vida”. Alexis Mac Allister destacó: “Es algo irrepetible, yo lo disfruté al máximo”.

destacó: “Es algo irrepetible, yo lo disfruté al máximo”. Cristian ‘Cuti’ Romero fue contundente: “Es una persona brillante y la verdad que lo amo”.

fue contundente: “Es una persona brillante y la verdad que lo amo”. Franco Mastantuono , una de las promesas juveniles, resumió: “Es un sueño que cumplí yo, jugar con él”.

, una de las promesas juveniles, resumió: “Es un sueño que cumplí yo, jugar con él”. Nico Paz agregó: “Aprendí muchísimo con él y le agradezco mucho”.

agregó: “Aprendí muchísimo con él y le agradezco mucho”. El Dibu Martínez, fiel a su estilo, aportó humor: “¡Eh! ¿Escriben un libro? No llegamos a escribir todos, ja!”.

El valor de un recuerdo irrepetible

La camiseta dedicada no es solo un objeto: es un símbolo de la unidad del grupo y del impacto humano de Messi en cada uno de sus compañeros. El homenaje refleja cómo su liderazgo trascendió lo deportivo, dejando una marca emocional en quienes compartieron la cancha y los vestuarios.

La despedida del capitán será también un momento de conexión intergeneracional: desde los campeones del mundo en Qatar hasta los juveniles que crecieron viéndolo como ídolo, todos coinciden en que Messi es un referente que marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino.

La expectativa por el partido frente a Benín es enorme. No será solo un encuentro deportivo, sino una jornada histórica en la que la Scaloneta y la hinchada rendirán tributo al jugador que llevó a la Argentina a lo más alto. El regalo de sus compañeros, íntimo y personal, quedará como uno de los recuerdos más emotivos de esta despedida.