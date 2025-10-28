El PAMI confirmó un récord histórico: más de 5.000 jubilados argentinos tienen más de 100 años

El PAMI reveló una cifra que refleja el aumento de la expectativa de vida y plantea nuevos desafíos para el sistema previsional. El fenómeno incluso incluye casos de padres e hijos jubilados, algo impensado décadas atrás.

El PAMI confirmó que en la Argentina hay más de 5.000 jubilados con más de 100 años, un número que marca un récord histórico y refleja el crecimiento sostenido de la expectativa de vida en el país. Este fenómeno, que se repite en distintas partes del mundo, plantea nuevos desafíos para el sistema previsional argentino y para las familias que conviven con adultos mayores de larga edad.

De acuerdo con los datos oficiales del PAMI, actualmente 5.214 afiliados superan los 100 años, una cifra que duplica a la registrada hace apenas una década. En los censos anteriores, el número de personas centenarias no llegaba a 2.000, lo que evidencia un cambio demográfico significativo.

El aumento en la expectativa de vida responde a múltiples factores: mejores condiciones de salud, avances médicos, políticas preventivas y una mayor conciencia social sobre la importancia de los hábitos saludables, explicó el geriatra Mario Ríos.

Jubilados que cuidan a otros jubilados

Uno de los fenómenos más llamativos que muestran las estadísticas del PAMI es la existencia de padres e hijos jubilados al mismo tiempo. En muchos hogares, los adultos mayores son cuidados por sus propios hijos que también están retirados, lo que genera una nueva dinámica familiar y económica.

Ríos explicó que este escenario “impacta tanto en la organización familiar como en el sistema previsional”, ya que actualmente hay más adultos mayores que niños menores de 5 años y la tasa de natalidad continúa descendiendo.

Para los especialistas, esta nueva realidad obliga a repensar la estructura del sistema jubilatorio argentino, en un contexto donde cada vez hay menos trabajadores activos por cada jubilado.

El abogado previsionalista Oscar Casares señaló que “la prolongación de la vida útil y el aumento de jubilados centenarios obligan a revisar la edad jubilatoria y los años de aporte necesarios”, aunque advirtió que cualquier cambio debe ser progresivo y consensuado.

Cómo llegar bien a los 100 años

El aumento en la longevidad también abre el debate sobre la salud preventiva. Los expertos insisten en que los cuidados deben comenzar temprano: mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular, evitar el tabaquismo y controlar el sobrepeso son claves para una vejez más saludable.

Con más de 5.000 jubilados centenarios y una esperanza de vida que ronda los 78 años, la Argentina se suma a la tendencia mundial de envejecimiento poblacional.