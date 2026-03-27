El Gobierno flexibilizó el uso de bioetanol en naftas para intentar frenar la suba de precios

En medio de un fuerte aumento en los combustibles, el Gobierno nacional implementó una medida técnica que apunta a amortiguar el impacto en los surtidores. A través de la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía habilitó a las empresas a incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol en las naftas, con el objetivo de dar mayor flexibilidad al sector y contener los precios.

Según explicaron oficialmente, la decisión no modifica el corte obligatorio vigente ni impone nuevas exigencias a las refinadoras, sino que actualiza los parámetros de calidad para permitir una mayor mezcla de biocombustibles si las compañías así lo deciden. En concreto, se elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta 5,6%, un cambio técnico necesario para habilitar este tipo de combinaciones sin afectar los estándares de calidad.

De esta manera, las empresas podrán ajustar la composición de los combustibles que comercializan. Si optan por incrementar el uso de bioetanol, podrán reducir la proporción de componentes derivados del petróleo, lo que podría ayudar a moderar los costos en un contexto de fuerte volatilidad internacional.

La medida se da en un escenario marcado por la suba del precio del crudo a nivel global, impulsada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Solo en marzo, la nafta súper registró un aumento cercano al 15%, mientras que en los últimos doce meses los precios acumularon un alza promedio de hasta 63,6%, muy por encima de la inflación general.

Este encarecimiento impacta de lleno tanto en las familias como en las empresas, al elevar los costos de transporte, logística y movilidad diaria.

Desde el Gobierno señalaron que la adecuación normativa forma parte de una estrategia más amplia para dotar de mayor previsibilidad al mercado de combustibles. En ese sentido, remarcaron que la actualización permite responder con mayor eficiencia a las variaciones del precio internacional del petróleo sin resignar calidad.

Por otro lado, la resolución dejó en claro que no habrá cambios en el régimen del biodiésel, ya que el gasoil ya admite mezclas de hasta el 20%.

En un mercado liderado por compañías como YPF y otras refinadoras, que en los últimos meses trasladaron a los surtidores el aumento del barril de crudo y los cambios impositivos, el Ejecutivo apuesta a que esta mayor flexibilidad contribuya a contener futuras subas y a proteger a los usuarios frente a la volatilidad global.