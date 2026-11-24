Una libreta personal que Jorge Bergoglio conservó durante décadas salió a la luz después de su muerte. En sus anotaciones relató tres experiencias en las que aseguró haber visto al demonio, además de una noche en la que escribió que había visto la entrada del infierno.

El papa Francisco dejó por escrito algunas de sus experiencias espirituales más íntimas y sorprendentes. En un diario personal que permaneció guardado durante décadas, Jorge Mario Bergoglio relató que había visto al Diablo en tres ocasiones: dos cuando era arzobispo de Buenos Aires y una tercera durante su pontificado.

Las confesiones forman parte de El diario personal del papa Francisco, un libro que salió a la luz este martes y reúne anotaciones realizadas por el pontífice argentino entre diciembre de 1992 y agosto de 2024, apenas ocho meses antes de su muerte, ocurrida en abril de 2025.

El volumen fue editado por el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y una de las personas más cercanas a Francisco. Según contó el propio Fernández, fue Bergoglio quien le había encomendado seleccionar sus escritos personales.

Qué escribió el papa Francisco sobre las tres veces que vio al Diablo

En una anotación del 18 de agosto de 2024, Francisco recordó las ocasiones en las que, según su relato, el demonio se le había hecho presente.

“En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el Demonio se me hizo presente“, escribió Bergoglio. Luego describió dos de esas experiencias: una ocurrió mientras regresaba a su casa en auto y la otra, durante una misa, en el coro.

El Papa también hizo referencia a los ojos que recordaba de aquellas apariciones y al sonido ronco de la voz que, según describió, había escuchado. En sus escritos señaló que la presencia del demonio reaparecía a través de distintas situaciones y que esas experiencias no habían sido episodios aislados de su vida espiritual.

La noche en la que escribió que había visto la entrada del infierno

Otra de las anotaciones que más llamó la atención está fechada el 7 de junio de 2018. Ese día, Francisco dejó una frase contundente: “Anoche vi la entrada del infierno“.

El diario también refleja momentos de profundas crisis espirituales. En 2016, Bergoglio llegó a interpretar la insistencia del demonio como una señal de que podía acercarse el final de su vida.

Para enfrentar esos momentos, recurría al rezo del rosario y se encomendaba a la Virgen.

El pontífice también vinculó esas experiencias con etapas especialmente difíciles de su pontificado, como el viaje a Chile de 2018, atravesado por el escándalo de los abusos sexuales, y las tensiones relacionadas con el gobierno de la Curia romana.

La libreta que Francisco conservó desde sus años en Buenos Aires

Los escritos estaban guardados en una agenda sencilla, con tapas de plástico negro, que Bergoglio conservaba desde sus tiempos en Buenos Aires y que se llevó consigo al Vaticano después de ser elegido Papa.

Durante más de tres décadas, el pontífice utilizó ese cuaderno para registrar pensamientos, experiencias y reflexiones personales. Las anotaciones, escritas con una letra pequeña e inclinada, permiten conocer una faceta mucho más íntima y espiritual de Francisco.

El cardenal Fernández contó que, después de la muerte de Bergoglio en abril de 2025, abrió la caja que contenía los escritos y quedó impactado por su contenido. “Me sorprendí, quedé shockeado“, reconoció en una entrevista con Vatican News. Incluso llegó a preguntarse si era conveniente publicar confesiones tan personales.

Finalmente, el material fue editado y publicado en cinco idiomas, con distribución en 94 países.