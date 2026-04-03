El conmovedor relato de un Veterano de Malvinas cuando visitó Mendoza: “Ahí realmente sentí que había hecho algo importante”

Un veterano de Malvinas relató cómo fue su paso por Mendoza a 44 años de la guerra y el día que fue un punto de inflexión en su vida.

A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un excombatiente volvió a poner en primer plano la memoria colectiva, el reconocimiento social y el reclamo de soberanía argentina sobre las islas. Se trata del relato de un veterano que se emocionó al recordar una visita a Mendoza, donde vivió una experiencia que, según sus propias palabras, le permitió dimensionar el valor de lo que había hecho.

Cada 2 de abril, Argentina conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en recuerdo del inicio del conflicto bélico en 1982. Aquel día, con la llamada Operación Rosario, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las islas y tomaron el control de Puerto Argentino, en un intento por recuperar el territorio ocupado por el Reino Unido.

La respuesta británica, encabezada por el gobierno de Margaret Thatcher, derivó en un enfrentamiento que se extendió hasta el 14 de junio de ese mismo año. El saldo fue devastador: 649 soldados argentinos caídos, 255 británicos y tres civiles isleños.

El reconocimiento del pueblo mendocino que marcó la vida de un veterano de Malvinas

Más allá de la guerra, los testimonios de quienes regresaron al país siguen dejando huella. En ese marco, el veterano F. Volonte recordó una experiencia vivida en Mendoza que lo marcó profundamente cuando todo el pueblo mendocino lo recibió de una manera que él no se esperaba.

Según relató en un programa de streaming de Bondi, fue invitado a participar de un acto escolar en una zona rural de la provincia, donde debía portar la bandera. Para poder viajar, gestionó pasajes en distintas aerolíneas.

“Fuimos a Aerolíneas Argentinas, que era una empresa del estado, y me dijo que no hacían esas promociones. Fui a Austral Aerolíneas, ahí me atiende la señora de recursos humanos, leyó la carta, agarró el teléfono, habló con la directora y me puso un juego de pasajes para ese año y el que viene”, contó visiblemente emocionado y apuntó que siempre se quiebra al recordar esta anécdota.

“Ahí fuimos a Mendoza, éramos 5 personas los que viajábamos y decían que era raro que hubiera tanta gente en el aeropuerto”, recordó. Resulta que todo el pueblo mendocino había ido a buscarlos, “500 personas en la ruta con las chatas que tenían. No nos dejaban descansar, todos querían tenernos en las casas, te daban lo que tenían. Ibas a la casa con piso de barro y te daban el jamón que tenían guardado que ni ellos comían”, recordó.

“Sentí que había hecho algo importante”

Visiblemente emocionado, el excombatiente aseguró que ese momento fue un punto de inflexión en su vida. “Ese día sentí realmente que había hecho algo importante”, afirmó, al recordar el impacto que tuvo el recibimiento del pueblo mendocino.

A más de cuatro décadas de la Guerra de Malvinas, este tipo de testimonios refuerzan la necesidad de sostener viva la memoria histórica, reconocer a los excombatientes y seguir reclamando la soberanía porque las Malvinas son argentinas.