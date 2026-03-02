El conmovedor regreso de Nahuel Gallo: tras 448 días detenido en Venezuela volvió a abrazar a su familia

El gendarme argentino fue liberado tras más de un año de cautiverio en Caracas y arribó al país en un vuelo privado gestionado por la AFA junto a la Federación Venezolana de Fútbol. Su llegada estuvo acompañada por referentes políticos y funcionarios del Gobierno nacional, en un contexto que mezcla emoción familiar y tensiones diplomáticas.

El gendarme argentino Nahuel Gallo volvió al país tras pasar más de 14 meses detenido e incomunicado en Venezuela. Su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza estuvo marcado por un emotivo reencuentro con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, además de la presencia de funcionarios y referentes políticos. La escena, cargada de lágrimas y abrazos, se convirtió en símbolo de resiliencia y alivio para su familia.

Gallo había sido apresado en diciembre de 2024 en un paso fronterizo con Colombia, cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su familia. Durante meses su paradero fue desconocido, hasta que se confirmó que estaba recluido en la prisión El Rodeo I, en Caracas. “Fueron días interminables, sin saber dónde estaba ni cómo se encontraba”, relató su esposa, quien encabezó los reclamos por su liberación.

La liberación se concretó el 1 de marzo de 2026, en un operativo que combinó gestiones diplomáticas y un inesperado rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Claudio “Chiqui” Tapia gestionó un vuelo privado en coordinación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). “La sensibilidad de las autoridades venezolanas fue clave para que esto se resolviera”, expresó Tapia en un comunicado, agradeciendo a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

El Gobierno argentino, sin embargo, buscó marcar distancia respecto al protagonismo de la AFA. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó: “La liberación de Gallo es un logro de la diplomacia argentina. No corresponde adjudicarlo a gestiones externas con vínculos políticos que no representan al Estado”. Estas declaraciones reflejan las tensiones que aún persisten en la relación bilateral con Caracas.

Esta tarde se produjo un hecho de profundo significado Institucional: la liberación del Cabo Primero Nahuel Gallo, privado de su libertad en Venezuela desde diciembre 2024. Desde la Gendarmería, reafirmamos nuestro compromiso con cada miembro de la Institución. pic.twitter.com/fipwS13THC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) March 2, 2026



El vuelo que trajo a Gallo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, con una escala técnica en Guayaquil, para finalmente aterrizar en Ezeiza a las 4.45 de la madrugada. Allí lo esperaban también Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno, quienes destacaron la importancia de “haber recuperado a un compatriota injustamente detenido”.

Especialistas en política internacional señalan que este episodio expone la complejidad de los vínculos entre Argentina y Venezuela. “La liberación de Gallo es un gesto humanitario, pero también un recordatorio de las tensiones diplomáticas que se mantienen. El Gobierno de Milei deberá decidir si este caso abre una puerta al diálogo o refuerza la confrontación”, analizó el politólogo Martín Becerra.

Para la familia, el regreso marca el fin de una pesadilla. “Lo único que importa es que está con nosotros, que puede abrazar a su hijo y recuperar su vida”, dijo María Alexandra Gómez.