El Banco Central lanzó una moneda del Mundial 2026 con un homenaje a Maradona: cuánto costará y cómo conseguirla

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa del Mundial 2026 en homenaje a Diego Armando Maradona y su inolvidable gol ante Inglaterra en 1986. La pieza de plata tendrá una edición limitada.

El Banco Central (BCRA) presentó una moneda conmemorativa del Mundial 2026 que rinde homenaje a Diego Maradona y su histórico gol ante Inglaterra en 1986. La pieza, de plata 925, forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA y muestra la trayectoria del “mejor gol de los mundiales”.

La pieza forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que el BCRA ya participó en ediciones anteriores como 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro del BCRA y presenta una pelota atravesando la moneda, símbolo de la pasión argentina por el fútbol. En el arco superior figura la inscripción “República Argentina”, y en el inferior, “Copa Mundial de la FIFA 2026”.

En el reverso se puede observar el esquema del segundo gol de Maradona a Inglaterra, con la trayectoria de la jugada y los rivales que el “10” dejó atrás hasta definir frente al arquero. También incluye el año de acuñación 2025 y la leyenda “Banco Central de la República Argentina”.

La moneda es de plata 925, pesa 27 gramos, mide 40 milímetros de diámetro y tiene canto estriado. Solo se acuñarán 2.500 unidades para el mercado nacional, con un valor simbólico de $10, aunque su precio de venta será de $235.000.

Además, el BCRA anunció una versión en oro que será comercializada en el ámbito internacional, con un valor simbólico de $25. Ambas piezas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de Moneda de España, y se entregan en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.

¿Cómo conseguir la moneda del Mundial 2026 con homenaje a Maradona?

Los interesados podrán adquirir esta moneda del Mundial 2026 con homenaje a Maradona completando un formulario disponible en la página oficial del Banco Central. Según indicaron, también se puede conseguir la moneda alusiva al Mundial de la FIFA 2026 y otras emisiones conmemorativas del Banco Central de forma presencial en el stand ubicado en calle Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266), CABA.