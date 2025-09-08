Dólar a $1450: ¿puede influir en los precios?

Tras la derrota del oficialismo en Buenos Aires, el dólar subió hasta los $1.450 y encendió alertas en el mercado. El economista Adrián advirtió que no habrá un traslado inmediato a los precios, pidió cautela y señaló que las elecciones nacionales de octubre serán clave para definir el rumbo económico.

El economista Adrián Acevedo analizó la suba del dólar luego de las elecciones provinciales en Buenos Aires, donde el oficialismo nacional perdió por más de diez puntos. Según explicó, el mercado interpreta este resultado como una señal de incertidumbre sobre el rumbo económico y cambiario del Gobierno.

“El dólar es como el termómetro de la economía argentina. Ante cualquier ruido, la gente busca cubrirse: el importador, el comerciante y el ahorrista”, señaló. En este contexto, el billete trepó hasta los $1.450, alcanzando el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI.

¿Sube la inflación?

Acevedo sostuvo que, por ahora, la situación está contenida dentro del esquema de bandas y se espera la reacción del Gobierno: “Estamos en un momento de espera para ver si habrá medidas para tranquilizar el mercado o si se va hacia un cambio en el modelo económico y cambiario”.

En relación con los precios, descartó un traslado inmediato de la suba del dólar a la inflación. “Que el dólar se mueva no implica aumentos inmediatos. En julio hubo una devaluación de más del 10% y la inflación fue del 1,9%. Depende de la actividad económica y hoy el consumo está bastante contraído”, explicó.

Recomendaciones y pronóstico

Consultado sobre qué hacer en este contexto, Acevedo indicó que lo aconsejable era haber dolarizado carteras antes de los comicios. “Hoy ya es un poco tarde para salir a comprar. Lo más probable es que el dólar baje hacia el final del día, porque ya pasó el estallido, lo que en finanzas se llama overshooting, cuando algo sube mucho y luego corrige”.

También destacó la importancia de mantener la calma: “Lo peor que podría hacer el Gobierno ahora es tomar medidas desesperadas. Necesita mostrar orden y consistencia en su agenda económica”.

El horizonte electoral

Para el economista, el mercado está mirando más allá de los resultados provinciales y espera definiciones en las elecciones nacionales del 26 de octubre. “Ahí se elegirá la composición del Congreso, que es el que finalmente aprueba, condiciona o respalda las políticas del Gobierno nacional”, concluyó.