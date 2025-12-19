Detectaron en Argentina la Gripe H3N2: qué se sabe y cuál es la recomendación oficial

El Malbrán confirmó la identificación en el país de un nuevo subclado de influenza A (H3N2) con cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Los casos registrados no presentaron complicaciones y las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección en Argentina de un nuevo subclado de influenza A (H3N2), identificado como subclado K, a partir de estudios de secuenciación genómica realizados en el marco de la vigilancia nacional. Los casos corresponderían a dos adolescentes de la Provincia de Santa Cruz y a un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, se detectaron tres casos a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, luego confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS. Dos de los pacientes fueron adolescentes de la provincia de Santa Cruz, evaluados en el monitoreo ambulatorio de infecciones respiratorias agudas, mientras que el tercero fue un niño internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos, la evolución clínica fue favorable y no se registraron complicaciones.

Qué implica el nuevo subclado de influenza A (H3N2) en Argentina

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, una variante que presenta cambios genéticos vinculados a una mayor capacidad de transmisión. Esto podría traducirse en un aumento de casos y de consultas médicas, especialmente en períodos de mayor circulación de virus respiratorios.

No obstante, desde el organismo sanitario aclararon que no hay evidencia, hasta el momento, de que este subclado esté asociado a mayor gravedad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas previas.

Desde ANLIS-Malbrán remarcaron que las jurisdicciones provinciales deben avanzar con las investigaciones epidemiológicas correspondientes y asegurar la atención oportuna de los casos. En paralelo, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios indica que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año.

El organismo también señaló que, junto a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, continuará fortaleciendo el trabajo de vigilancia en las 24 provincias, con el objetivo de detectar de manera temprana eventuales cambios en la transmisibilidad, severidad o en las poblaciones afectadas.

Finalmente, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infecciones virales consulten al sistema de salud, especialmente quienes integran grupos de riesgo. La detección precoz y el seguimiento médico continúan siendo claves para reducir complicaciones y evitar la propagación del virus.