Derrumbe en un edificio de PROCREAR: 200 vecinos evacuados y 65 autos bajo los escombros

Un impactante derrumbe se produjo durante la madrugada en un complejo habitacional del programa PRO.CRE.AR en el barrio porteño de Parque Patricios. El colapso afectó el patio interno del edificio y las cocheras del subsuelo, dejó a unos 200 vecinos perjudicados y obligó a una evacuación preventiva. No se registraron heridos ni personas atrapadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:45 en la calle Mafalda al 900, detrás de la cancha del Club Atlético Huracán. Un llamado al 911 alertó sobre el desplome del patio interno sobre los estacionamientos del subsuelo, lo que activó un amplio operativo de emergencia.

En el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER), la dotación 201 de la estación Parque Patricios, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 especializada en búsqueda en estructuras colapsadas, además de efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad.

El derrumbe en Parque Patricios, es consecuencia de obras sin control, inspecciones que no aparecen y un Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que mira para otro lado.

La desidia no es un error: pone en riesgo la vida de vecinos y vecinas. Gobernar también es controlar.

Según informaron fuentes oficiales, en el subsuelo del complejo se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de todos los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos afectados. También intervino la Guardia de Auxilio para evaluar el estado estructural del edificio y determinar si existen riesgos adicionales.

De acuerdo con los primeros relevamientos y el testimonio de los vecinos, 65 vehículos quedaron atrapados bajo los escombros. Además, se procedió a cortar la energía de los autos que mantenían sus alarmas activadas tras el derrumbe.

Federico, uno de los residentes del complejo, explicó que el edificio forma parte del programa PRO.CRE.AR y señaló que el colapso se habría producido en el terreno del patio interno. “Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”, sostuvo. También cuestionó el estado de la obra y apuntó a presuntas fallas de construcción y controles.

Otra vecina, Maga Arendts, relató que se despertaron por un fuerte estruendo, similar a una explosión. “Todos nuestros autos quedaron bajo tierra. A esta altura, es lo de menos. Lo más complejo es que no sabemos cuándo vamos a volver a casa, porque en este momento están inspeccionando”, afirmó.

Al momento del derrumbe, la empresa constructora realizaba trabajos de refacción por filtraciones de agua en el patio interno. Según relataron vecinos, el sector estaba intervenido con pozos abiertos y acumulación de tierra, y las lluvias recientes habrían generado que el terreno cediera.

El complejo integra el predio Estación Buenos Aires, el desarrollo urbanístico más grande construido por el Estado nacional. De acuerdo con datos oficiales, el proyecto está compuesto por 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.

El Barrio Estación Buenos Aires fue licitado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y las primeras viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Las unidades se adjudicaron a través de créditos hipotecarios a 30 años, con financiamiento de hasta el 90% mediante el Banco Ciudad, bajo el sistema UVA más 6,9% de interés.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y evaluación estructural, los vecinos permanecen a la espera de precisiones sobre el estado del edificio y la posibilidad de regresar a sus hogares. Las autoridades aseguraron que el monitoreo se mantendrá hasta descartar cualquier riesgo adicional.