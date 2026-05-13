Denunciaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

La Justicia federal investiga a Francisco Adorni tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El fiscal Guillermo Marijuán ordenó levantar el secreto bancario y fiscal para analizar el crecimiento patrimonial del funcionario libertario.

La Justicia federal avanzó este miércoles sobre una causa que involucra a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano. La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó las actuaciones en el fiscal Guillermo Marijuán.

Entre las primeras medidas judiciales, se solicitó información a más de 30 organismos públicos y privados, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni para reconstruir la evolución de su patrimonio.

La denuncia sostiene que existirían inconsistencias entre los ingresos percibidos por el dirigente libertario y el aumento registrado en sus declaraciones juradas entre 2024 y 2025.

Según la presentación judicial, Francisco Adorni declaró en 2024 bienes por aproximadamente 44 millones de pesos, incluyendo el 50% de una vivienda valuada en casi $39 millones y la mitad de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017.

Sin embargo, un año después informó un patrimonio neto superior a los 80 millones de pesos, lo que despertó sospechas sobre el origen de esos fondos.

Uno de los principales puntos bajo análisis judicial es la cancelación de un crédito hipotecario del Banco Provincia cercano a los 60 millones de pesos, que habría sido abonado en un plazo de apenas un año.

Para la denunciante, los ingresos como funcionario público podrían justificar algunas adquisiciones menores, pero no alcanzarían para explicar el crecimiento patrimonial total ni la rápida cancelación de la deuda.

Los cargos públicos que ocupó Francisco Adorni

El expediente también pone la lupa sobre los cargos que Francisco Adorni ocupó dentro del Estado nacional desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Primero fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares. Más tarde consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense, donde actualmente integra el bloque oficialista de La Libertad Avanza.

Mientras avanza la causa sobre Francisco Adorni, también surgieron nuevas revelaciones vinculadas a Manuel Adorni.

Según trascendió, en el marco de otra investigación se incorporaron declaraciones sobre pagos en dólares relacionados con el alquiler de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el funcionario habría abonado cerca de 21 mil dólares en efectivo entre contratos de alquiler y extensiones informales de estadía mientras avanzaban refacciones en otra propiedad. Estos datos fueron incorporados a una causa paralela que también analiza movimientos patrimoniales y posibles inconsistencias financieras.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía resta analizar documentación bancaria, movimientos financieros y declaraciones fiscales. En ese contexto, el fiscal Marijuán busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado o si los bienes y pagos realizados pueden ser acreditados mediante ingresos legítimos.