Cris Morena homenajeó a Romina Yan y Mila: “Una parte de mi vida se fue con las dos”

A quince años de la muerte de su hija y dos meses después del trágico fallecimiento de su nieta la productora compartió un mensaje íntimo y conmovedor. En un video publicado en redes, la productora abrió su corazón y reflexionó sobre el duelo, el amor y la fuerza que encuentra en los recuerdos de ambas.

El 28 de septiembre se convirtió en una fecha de profundo significado para Cris Morena, quien eligió recordar a su hija Romina Yan, fallecida hace 15 años, y a su nieta Mila Yankelevich, quien perdió la vida en un accidente náutico en Miami hace apenas dos meses.

En su mensaje, Cris Morena expresó con crudeza el impacto de estas pérdidas: “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”. La publicación, que rápidamente recibió muestras de apoyo de sus seguidores, incluyó escenas de Romina y Mila, junto a la canción “Volar Mejor”, símbolo de la serie Chiquititas, protagonizada por su hija. El video comenzó con un corazón palpitando, símbolo del vínculo eterno que siente con ambas.

La creadora de éxitos juveniles como Rebelde Way y Floricienta también compartió una reflexión sobre el valor del presente: “Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor”. En ese sentido, definió a Romina y Mila como “mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”, transformando el dolor en una fuente de energía que la impulsa a seguir adelante.

El homenaje incluyó palabras que revelan la profundidad del vínculo con su hija y su nieta: “Ro, hija querida desde mi deseo más profundo, y Mila, chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”. La elección de términos como “infinito” y “eterno” refuerza la idea de que, para Cris Morena, el amor trasciende la muerte y se convierte en una guía espiritual.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que resume su filosofía de vida tras estas pérdidas: “La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor”.