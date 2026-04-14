Crimen de Ángel: la madre y su pareja fueron imputadas por homicidio y les dieron prisión preventiva

La Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para los acusados por la muerte del niño de 4 años. La autopsia reveló múltiples lesiones y la Fiscalía sostiene una única hipótesis.

La investigación por el crimen de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, avanzó con una medida clave: la imputación por homicidio de su madre, Mariela Altamirano, y de su pareja, Michel Kevin González, quienes permanecerán detenidos con prisión preventiva por seis meses. La resolución fue tomada por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación. El magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, que argumentó la existencia de riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la causa.

Qué dice la imputación por el crimen del niño

De acuerdo a la acusación, la madre del menor fue imputada por homicidio agravado, mientras que su pareja enfrenta cargos por homicidio simple. Ambos quedaron formalmente acusados en el marco de una causa que conmociona a la provincia de Chubut.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el resultado preliminar de la autopsia, que determinó que el niño presentaba más de 20 lesiones en la cabeza. Estas heridas habrían provocado un edema cerebral, que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

El fiscal jefe Cristian Olazábal sostuvo que el análisis integral de las pruebas permite sostener una hipótesis firme: el niño se encontraba bajo el cuidado exclusivo de los imputados al momento de sufrir las lesiones.

Durante la audiencia, la Fiscalía también expuso testimonios de vecinos que describieron los momentos previos al traslado del menor. Según uno de los relatos, el niño presentaba signos graves y su madre habría manifestado que “le había agarrado un ataque”.

Además, los investigadores indicaron que se descartó la existencia de una patología previa, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta. En este contexto, la Fiscalía remarcó que las lesiones detectadas no serían compatibles con causas naturales.

Por su parte, los abogados defensores rechazaron la calificación de homicidio y señalaron que el informe forense aún es preliminar. Plantearon que el cuadro que derivó en la muerte podría tener distintos orígenes, como infecciones o enfermedades neurológicas.

Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación bajo esa figura penal y avaló la detención preventiva de ambos acusados.