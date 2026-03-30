Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué casa podés comprar con una cuota de $360.809 en 2026

Con el esquema de créditos hipotecarios UVA del Banco Nación, acceder a una vivienda en 2026 sigue siendo posible con una cuota de $360.809, se puede financiar hasta el 75% de una propiedad. Cuáles son los requisitos y cuánto tengo que ganar por mes para acceder.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan vigentes en 2026 y se mantienen como una de las principales opciones para acceder a la casa propia en Argentina. Sin embargo, el esquema actualizado por UVA eleva tanto las cuotas como los ingresos necesarios, lo que limita el acceso a gran parte de la población. Actualmente, con una cuota inicial de $360.809, es posible financiar una vivienda.

Cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito hipotecario

Según el simulador oficial, una cuota de $360.809 permite acceder a una propiedad de aproximadamente $75.000.000, financiando el 75% del valor mediante un crédito de unos $56.000.000 a 25 años.

El sistema está atado a UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), con una cuota equivalente a 195,03 UVAs y un valor por unidad cercano a $1.850,06.

Para sostener ese nivel de cuota, el banco exige:

Ingresos netos de $1.443.235 sumando titular y codeudores

sumando titular y codeudores O al menos $721.618 para el titular

Además, la cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos familiares, uno de los principales filtros al momento de calificar.

Tasas, plazos y condiciones del crédito hipotecario del Banco Nación

El esquema de los créditos UVA del Banco Nación tiene una tasa nominal anual (TNA) del 6%. Tasa Efectiva Mensual (TEM): 0,5% y Costo Financiero Total (CFT): 8,4% TNA y 8,73% TEA.

El crédito se puede sacar y pagar hasta en un plazo de 30 años y financia hasta el 75% del valor de una propiedad. Es decir que si querés comprar una casa de $75.000.000, el banco te va a prestar hasta $56.000.000, es decir que vos tenés que contar con por lo menos $19.000.000.

Además, quienes cobran su sueldo en el banco pueden acceder a mejores condiciones y a la opción de adherirse al tope CVS, un mecanismo que limita el aumento de la cuota cuando los salarios no acompañan la inflación.

Requisitos para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación

El banco permite sumar ingresos entre hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser familiares directos como padres, hijos o hermanos. En ese esquema, los titulares deben aportar al menos el 50% de los ingresos totales.

Antigüedad laboral exigida

Empleados en relación de dependencia: mínimo 1 año (6 meses en el empleo actual)

mínimo 1 año (6 meses en el empleo actual) Contratados: 4 años de antigüedad laboral

4 años de antigüedad laboral Autónomos: 2 años desde la primera declaración jurada

2 años desde la primera declaración jurada Monotributistas: 2 años de actividad y 1 año en la categoría vigente

Documentación requerida