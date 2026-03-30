Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué casa podés comprar con una cuota de $360.809 en 2026

Con el esquema de créditos hipotecarios UVA del Banco Nación, acceder a una vivienda en 2026 sigue siendo posible con una cuota de $360.809, se puede financiar hasta el 75% de una propiedad. Cuáles son los requisitos y cuánto tengo que ganar por mes para acceder.
Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan vigentes en 2026 y se mantienen como una de las principales opciones para acceder a la casa propia en Argentina. Sin embargo, el esquema actualizado por UVA eleva tanto las cuotas como los ingresos necesarios, lo que limita el acceso a gran parte de la población. Actualmente, con una cuota inicial de $360.809, es posible financiar una vivienda.
Cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito hipotecario
Según el simulador oficial, una cuota de $360.809 permite acceder a una propiedad de aproximadamente $75.000.000, financiando el 75% del valor mediante un crédito de unos $56.000.000 a 25 años.
El sistema está atado a UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), con una cuota equivalente a 195,03 UVAs y un valor por unidad cercano a $1.850,06.
Para sostener ese nivel de cuota, el banco exige:
- Ingresos netos de $1.443.235 sumando titular y codeudores
- O al menos $721.618 para el titular
Además, la cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos familiares, uno de los principales filtros al momento de calificar.
Tasas, plazos y condiciones del crédito hipotecario del Banco Nación
El esquema de los créditos UVA del Banco Nación tiene una tasa nominal anual (TNA) del 6%. Tasa Efectiva Mensual (TEM): 0,5% y Costo Financiero Total (CFT): 8,4% TNA y 8,73% TEA.
El crédito se puede sacar y pagar hasta en un plazo de 30 años y financia hasta el 75% del valor de una propiedad. Es decir que si querés comprar una casa de $75.000.000, el banco te va a prestar hasta $56.000.000, es decir que vos tenés que contar con por lo menos $19.000.000.
Además, quienes cobran su sueldo en el banco pueden acceder a mejores condiciones y a la opción de adherirse al tope CVS, un mecanismo que limita el aumento de la cuota cuando los salarios no acompañan la inflación.
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Requisitos para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación
El banco permite sumar ingresos entre hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser familiares directos como padres, hijos o hermanos. En ese esquema, los titulares deben aportar al menos el 50% de los ingresos totales.
Antigüedad laboral exigida
- Empleados en relación de dependencia: mínimo 1 año (6 meses en el empleo actual)
- Contratados: 4 años de antigüedad laboral
- Autónomos: 2 años desde la primera declaración jurada
- Monotributistas: 2 años de actividad y 1 año en la categoría vigente
Documentación requerida
- DNI del solicitante y codeudores
- Últimos recibos de sueldo (empleados)
- Comprobantes de ingresos y aportes (autónomos)
- Pagos y constancia de inscripción (monotributistas)
- Recibos de haberes (jubilados y pensionados)