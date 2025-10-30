Copa Argentina: confirmaron cuándo y dónde se juega la final de la Lepra contra Argentinos Juniors

El gran choque entre la “Lepra” mendocina y el “Bicho” de La Paternal se disputará el 5 de noviembre en el estadio de Instituto de Córdoba. Es una oprtunidad única para el equipo mendocino.

Luego de varias semanas de indefinición, finalmente la organización dio la fecha, la sede y el horario de la final de la Copa Argentina entre La Lepra mendocina y Argentinos Juniors.

Esta final es histórica para Independiente Rivadavia quien viene de meter un batacazo en la semifinal eliminando nada más y nada menos que a River Plate.

Fecha y Sede: El Monumental de Instituto recibirá la final

El partido decisivo se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre. La gran novedad, confirmada a través de los canales oficiales de comunicación, es que la final tendrá lugar en el Estadio Monumental Presidente Perón, hogar del club Instituto Atlético Central Córdoba.

La cancha de “La Gloria”, con una capacidad cercana a los 26.000 espectadores, será el escenario que albergará la definición. El recinto cordobés será testigo de una noche clave para ambos clubes, que buscan su primer gran festejo en este torneo nacional.

En resumen

Así jugará la final La Lepra y Argentinos Juniors.