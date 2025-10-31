Conocé el ritual para atraer dinero y activar la abundancia antes de fin de año

Con elementos simples el ritual propone enfocar la intención, limpiar el entorno y sembrar deseos concretos antes de que termine el 2025. Especialistas en astrología y bienestar destacan que el primer domingo de noviembre es ideal para alinear mente y acción con objetivos económicos.

Con la llegada de noviembre, muchas personas buscan cerrar el año con mayor estabilidad económica y nuevas oportunidades. En ese contexto, el primer domingo del mes —que este año cae el 2 de noviembre— se presenta como una fecha clave para realizar un ritual de abundancia y prosperidad, según distintas corrientes que combinan astrología, numerología y prácticas energéticas. La propuesta no apunta a la magia, sino a la intención: enfocar la mente, limpiar el entorno y activar una disposición interna hacia el crecimiento.

La elección del primer domingo no es casual. Este año, la fecha coincide con la Luna en fase creciente, un momento asociado a la expansión, el inicio de proyectos y la apertura de caminos. Además, el número 2 en la numerología representa el equilibrio, la cooperación y la posibilidad de atraer lo que se necesita desde un lugar de armonía. “Es una jornada ideal para sembrar intenciones vinculadas al dinero, el trabajo y la estabilidad material”, explica la astróloga y terapeuta energética Mariana Gaitán.

El ritual sugerido es simple y puede realizarse en casa, sin necesidad de elementos costosos. Se recomienda contar con una vela verde, una hoja de laurel, canela en polvo, un billete de cualquier valor, un plato blanco y fósforos de madera. El primer paso consiste en limpiar el espacio, abriendo ventanas y pasando un sahumerio o incienso de sándalo o ruda. Mientras se realiza esta limpieza, se puede repetir mentalmente: “Limpio y libero toda energía estancada para abrir paso a la prosperidad”.

Luego, se coloca la vela en el centro del plato, rodeada por la canela y la hoja de laurel. El billete se ubica debajo del plato, como símbolo de circulación económica. Al encender la vela, se recomienda pronunciar una afirmación positiva, como: “La abundancia fluye hacia mí de forma constante y positiva”. La vela debe consumirse por completo en un lugar seguro. Al finalizar, se puede guardar el billete en la billetera como amuleto hasta fin de año.

Este tipo de prácticas se popularizan cada vez más en redes sociales y medios digitales. Las búsquedas relacionadas con “rituales para atraer dinero” aumentan un 40 % en la primera semana de noviembre. “No se trata de superstición, sino de generar un momento de pausa, conexión y enfoque en los objetivos”, señala la coach holística Florencia Luján, quien trabaja con rituales de intención desde hace más de una década.

Para quienes deseen reforzar el efecto del ritual, se sugiere escribir en un papel tres deseos concretos vinculados a la economía personal: desde conseguir un nuevo empleo hasta saldar deudas o mejorar ingresos. Ese papel puede guardarse en un sobre junto al billete utilizado, como recordatorio de las metas trazadas. También se puede repetir el ritual los domingos siguientes, adaptando los elementos según la intención del momento.