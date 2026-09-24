Conocé “Argentina con el Papa León”, el himno que acompañará la visita del Sumo Pontífice al país

La Conferencia Episcopal Argentina presentó la canción oficial que resonará en las celebraciones multitudinarias de noviembre. La obra, creada por dos hermanos cordobeses, se convirtió en símbolo de unidad y esperanza en un acontecimiento que marcará la historia de la Iglesia y la cultura nacional.

La Iglesia argentina dio a conocer la canción que será el himno de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El tema elegido lleva por título “Argentina con el Papa León” y fue compuesto por los hermanos Gabriel y Agustín Moyano Angelini, músicos de Villa Carlos Paz, Córdoba, quienes resultaron ganadores del concurso nacional convocado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La convocatoria, lanzada en agosto, recibió decenas de propuestas inéditas de todo el país. El jurado evaluó las obras en anonimato, priorizando la coherencia con el lema pastoral “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, la calidad artística y la capacidad de transmitir un mensaje de esperanza. La pieza cordobesa se destacó por su fusión de instrumentos folklóricos con un estilo moderno, logrando un equilibrio entre tradición y actualidad.

La letra refleja un espíritu inclusivo y comunitario. En su estribillo, los autores remarcan: “Caminando juntos hacia adelante con el Papa León, con Jesús en el horizonte. Hay lugar para todos, es tiempo de que Argentina se levante”. El mensaje apunta a la construcción de fraternidad y a la apertura de la Iglesia hacia toda la sociedad.

La visita del Pontífice tendrá un fuerte impacto cultural y social. Se esperan más de siete millones de personas en las distintas actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con un feriado nacional decretado para el 9 de noviembre. Además, miles de voluntarios ya se inscribieron para colaborar en la organización, lo que refuerza el carácter comunitario del evento.

El himno oficial no solo acompañará las celebraciones, sino que quedará como legado musical de este acontecimiento histórico. La CEA adelantó que las demás canciones presentadas en el concurso también serán difundidas en parroquias y espacios pastorales, como parte del patrimonio creativo generado en torno a la visita.

Letra completa de la canción “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas,

intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.