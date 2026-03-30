Conmoción en Santa Fe: quién era el chico de 13 años asesinado por un compañero en una escuela

Un adolescente de 13 años fue asesinado por un compañero dentro de una escuela en Santa Fe, luego de que este entrara con un arma a la institución. La víctima, Ian Cabrera, era un estudiante y deportista muy querido en su comunidad, mientras que el agresor, de 15 años, también dejó ocho alumnos heridos.

La provincia de Santa Fe atraviesa horas de profunda conmoción tras el brutal ataque ocurrido en una escuela de la ciudad de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años asesinó a un compañero de 13 e hirió a otros ocho estudiantes luego de entrar a la escuela con un arma.

La víctima fue identificada como Ian Cabrera, un adolescente muy querido en su comunidad, cuya muerte generó un fuerte impacto tanto a nivel local como nacional.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, cuando los alumnos se encontraban en el patio interno esperando el izamiento de la bandera.

Según la reconstrucción inicial, el agresor ingresó con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y, sin mediar palabra, comenzó a disparar. En total, efectuó al menos cinco tiros, uno de los cuales impactó de lleno en Ian Cabrera.

El adolescente fue trasladado de urgencia por los equipos médicos, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

El atacante, cuya identidad se mantiene en reserva por ser menor de edad, fue reducido por un asistente escolar que logró inmovilizarlo hasta la llegada de las autoridades. Luego fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Quién era Ian Cabrera

Ian tenía 13 años, cursaba el segundo año del nivel secundario y era hijo único. Era reconocido por sus compañeros y docentes como un chico integrado, sociable y deportista.

Jugaba al fútbol en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal, institución que también expresó su dolor tras conocerse la tragedia. Su muerte provocó una fuerte reacción en la comunidad, donde vecinos, amigos y familiares se volcaron a las redes sociales para despedirlo y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor.

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Dolor y reclamos en la comunidad

El hecho generó una profunda consternación en San Cristóbal, una localidad del norte santafesino que no sale del impacto por lo ocurrido dentro de un ámbito escolar.

Distintas instituciones también manifestaron su pesar. El Racing Lawn Tennis Club, vinculado al agresor, informó que permanecerá cerrado durante la jornada en señal de duelo.

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos”, expresaron en un comunicado, al tiempo que pidieron respeto y contención para todos los afectados.