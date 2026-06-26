Conmoción en el país por la muerte de Neithan de 7 años: investigan si fue por maltrato de la madre y su pareja

El niño de 7 años de Formosa falleció tras permanecer internado con graves lesiones que, según la autopsia, no fueron producto de un accidente. La Justicia imputó a su madre por homicidio agravado por el vínculo y a su pareja por encubrimiento, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La muerte de Neithan, un niño de 7 años que permanecía internado en terapia intensiva desde febrero, generó una profunda conmoción en Formosa y reavivó el reclamo de justicia para esclarecer las circunstancias que rodean el caso. La investigación judicial apunta a un presunto hecho de maltrato infantil y tiene como principales imputados a la madre del menor y a su pareja.

El niño había ingresado al Hospital Cruz Felipe Arnedo de Clorinda con lesiones de extrema gravedad. El parte médico indicó que presentaba una herida cortante en la región parietal izquierda y un severo traumatismo craneoencefálico, por lo que fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa, donde permaneció con asistencia respiratoria. Tras cinco días de internación, falleció.

En un primer momento, la madre declaró que Neithan había sufrido una caída desde una cama cucheta. Sin embargo, las pericias realizadas por la División Criminalística de la Policía de Formosa en la vivienda no encontraron ningún mueble que coincidiera con esa versión.

Durante la inspección, los investigadores también detectaron manchas de sangre en una de las habitaciones que presentaban signos de haber sido limpiadas. Ese hallazgo fortaleció la hipótesis de que el niño habría sido víctima de un hecho violento y que existió un intento de encubrir lo ocurrido.

La autopsia confirmó que la causa del deceso fue un traumatismo encefalocraneano grave, con hipertensión endocraneana, hematoma subdural, hemorragia intracraneana y muerte bajo criterios neurológicos. Además, los forenses determinaron que las lesiones observadas eran compatibles con las constatadas clínicamente y descartaron que se tratara de un accidente.

Cómo evolucionó la investigación

La causa fue modificando su calificación penal a medida que avanzó la investigación y se agravó el estado de salud del menor.

En un primer momento, el expediente se inició por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y encubrimiento. Posteriormente, ante las pruebas reunidas y la gravedad de las heridas, la jueza dispuso recalificar el caso como homicidio en grado de tentativa y encubrimiento agravado.

Tras el fallecimiento de Neithan, la investigación quedó finalmente caratulada como homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento, uno de los delitos que contempla las penas más severas previstas en el Código Penal.

La jueza de Instrucción y Correccional 2 de Clorinda, Mariela Portales, ordenó la detención de la madre del niño, quien fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. En tanto, la pareja de la mujer enfrenta cargos por encubrimiento.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figura un escurridor con un hierro en uno de sus extremos, secuestrado en la vivienda familiar. Según los informes preliminares, su forma sería compatible con las lesiones que sufrió la víctima.

Además, los investigadores secuestraron el teléfono celular de la principal imputada, que será sometido a peritajes. El objetivo es analizar llamadas, mensajes y otros registros que permitan reconstruir el vínculo entre los adultos involucrados y determinar qué ocurrió antes y después del hecho que terminó con la internación y posterior muerte de Neithan.