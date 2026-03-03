Cómo viajar gratis en colectivo en marzo 2026: reintegros del 100% y 50%

En marzo siguen activos reintegros y descuentos para viajar en colectivo y pagar la mitad del pasaje o que te reintegren la totalidad. Se pueden realizar con diferentes billeteras virtuales como Modo o Naranja X, a través de código QR o NFC. Mirá todas las promociones.

Viajar en colectivo gratis en marzo 2026 es posible gracias a una serie de promociones bancarias y billeteras virtuales que reintegran entre el 50% y el 100% del pasaje. Los beneficios están vigentes en gran parte del país, tienen topes mensuales y aplican siempre que el pago se realice con medios electrónicos, como NFC o código QR.

En un contexto de aumento del transporte público, distintas entidades financieras lanzaron descuentos que permiten reducir el gasto en colectivo y subte, e incluso viajar sin costo en determinados casos. A continuación, el detalle de los reintegros vigentes y cómo acceder.

Reintegro del 100% pagando con Visa mediante NFC

Una de las promociones más fuertes de marzo permite obtener un reintegro del 100% del pasaje al abonar con tarjetas Visa con tecnología NFC (crédito, débito o prepaga).

El pago se realiza apoyando la tarjeta o el celular en la validadora del colectivo o del subte. La promoción puede utilizarse a través de la app Modo o con bancos como Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro e ICBC, entre otros.

El reintegro es del 100%, pero tiene un tope de devolución de $10.000 por mes y por tarjeta. Es decir que si operas con diferentes bancos que tengan esta promoción habilitada podés usar el reintegro con cada uno.

El beneficio se puede utilizar en colectivos y subtes hasta el 30 de abril. Pueden demorarse hasta 30 días en acreditarte el reintegro.

Reintegro del 100% en colectivo con Naranja X

Otra opción vigente en marzo es el beneficio de Naranja X, que también ofrece 100% de reintegro en transporte público pagando mediante NFC. En este caso, el tope mensual asciende a $20.000 por persona, lo que convierte a la promoción en una de las más convenientes para usuarios frecuentes.

Al igual que en el caso de Visa, la devolución puede demorar hasta 30 días en verse reflejada en el resumen o en la cuenta asociada. Se puede utilizar esta promoción hasta el 31 de marzo.

Reintegro del 50% pagando con QR a través de MODO

Hasta el 15 de marzo, la billetera digital Modo ofrece un 50% de descuento en colectivos y subtes de todo el país pagando con código QR. El beneficio puede utilizarse desde las apps de distintos bancos, como Nación, Galicia, Santander, Macro, ICBC y Credicoop, o directamente desde la aplicación de MODO.

En este caso el pago se puede hacer con el código QR, que se genera en la misma aplicación.

Detalles del beneficio:

Reintegro: 50% del pasaje

Tope general: $8.000 por banco

Algunas entidades duplican el beneficio y elevan el límite a $16.000 por persona

Acreditación: hasta 30 días