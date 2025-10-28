¿Cómo proteger los alimentos secos de las plagas silenciosas?

La presencia de insectos en la cocina puede pasar desapercibida hasta que el daño ya está hecho. Revisar envases, limpiar a fondo y desinfectar con productos accesibles son claves para evitar pérdidas y mantener la higiene en espacios de guardado.

Gorgojos: estos insectos suelen aparecer en ambientes cálidos y oscuros, especialmente en alacenas donde se almacenan productos secos como harinas, arroz, fideos o legumbres. Según especialistas en control de plagas, el gorgojo puede reproducirse rápidamente: una hembra pone entre 300 y 400 huevos durante su ciclo de vida, lo que explica por qué una pequeña infestación puede volverse un problema mayor en pocos días.

La primera señal de alerta suele ser la aparición de pequeños insectos en paquetes cerrados o restos de polvo en los estantes. Ante esta situación, los expertos recomiendan vaciar por completo la alacena, revisar cada envase y descartar cualquier producto contaminado. “No basta con sacar los bichos visibles. Si hay huevos o larvas, el alimento ya no es seguro”, advierte Paula Alfonso, especialista en bromatología.

Una vez despejada la zona, el siguiente paso es la limpieza profunda. Se recomienda lavar los estantes con agua caliente y detergente, y luego desinfectar con vinagre blanco o lavandina diluida. Algunos especialistas sugieren dejar actuar el producto durante toda la noche, con las puertas cerradas, para asegurar la eliminación total de los insectos. Al día siguiente, se debe ventilar bien antes de volver a guardar alimentos.

Para prevenir nuevas infestaciones, es clave almacenar los productos en frascos herméticos, revisar las fechas de vencimiento y evitar la acumulación de alimentos abiertos. También se pueden colocar hojas de laurel o clavos de olor, que actúan como repelentes naturales. “La prevención empieza en el supermercado: si el paquete está dañado o tiene polvo, no lo lleves”, aconsejan desde el área de bromatología de la Municipalidad de Mendoza.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los gorgojos son responsables de hasta un 20 % de las pérdidas en productos almacenados en hogares y comercios minoristas. Aunque no transmiten enfermedades, su presencia puede generar rechazo y afectar la confianza en la higiene del hogar.

Mantener la cocina libre de plagas requiere constancia y atención. Revisar los alimentos con frecuencia, limpiar los espacios de guardado y actuar rápidamente ante cualquier signo de infestación son medidas clave para evitar que los gorgojos se instalen.