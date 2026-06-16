Cigarrillos: ¿cuánto cuesta un paquete de 20 puchos en junio?

Fumar es más caro en junio. La tabacalera Massalin Particulares S.R.L. aplicó un nuevo aumento en los precios sugeridos de sus cigarrillos en todo el país, con una suba promedio del 6% que comenzó a regir desde el sábado 6 de junio de 2026.

El ajuste impacta sobre todas las líneas de la compañía, incluyendo marcas tradicionales y premium como Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony. En promedio, los incrementos oscilan entre los $180 y los $300, según el tipo de presentación.

De esta manera, un paquete estándar de 20 cigarrillos puede costar entre $3.650 y más de $6.400, dependiendo de la marca y variedad elegida.

¿Cuánto cuesta un paquete de 20 cigarrillos en junio?

Entre las marcas más conocidas, los precios sugeridos quedaron de la siguiente manera:

Marlboro

Marlboro Blue Titanium RCB 20: $6.450

Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20: $6.450

Marlboro Red Titanium Box 20 (Edición Limitada): $5.900

Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20: $5.900

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $5.900

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $5.900

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $5.900

En la línea económica, Marlboro Crafted mantiene un precio sugerido de $3.650 para todas sus versiones Box 20, incluyendo el nuevo Crafted Purple, una variedad con cápsula sabor mentol y uva que se incorporó recientemente al mercado.

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5.350

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5.350

Además, la línea económica Philip Morris Red Select Común quedó en $2.100, aunque no corresponde al formato box de 20 unidades.

Chesterfield

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $4.750

Chesterfield Blue Motion Box 20: $4.750

Las versiones comunes de Chesterfield pasaron a costar $4.280.

Harmony

Harmony Dorado Negros / Colorados Común: $4.280

Un nuevo sabor entre los cigarrillos

Entre las novedades del listado aparece el Marlboro Crafted Purple Box 20, un cigarrillo rubio con cápsula de sabor mentol y uva, que se suma al segmento económico de la marca con un precio sugerido de $3.650.

Desde Massalin aclararon que los valores informados son precios sugeridos de venta al público, por lo que pueden variar según el kiosco, comercio o región del país.