¡Chau sahumerio! El truco casero que deja tu casa con perfume todo el día

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para ambientar sus hogares sin recurrir a productos industriales. Un truco casero, económico y libre de humo se viralizó en redes y ya es tendencia en Argentina.

En tiempos donde el bienestar cotidiano y el consumo consciente ganan protagonismo, el aroma del hogar se vuelve parte de una rutina emocional. Las búsquedas relacionadas con “perfumar la casa naturalmente” crecieron un 38% en el último año. En paralelo, el interés por los sahumerios y aerosoles comerciales disminuyó un 22%, en parte por sus efectos en personas con alergias o sensibilidad respiratoria.

La alternativa que se impone es simple, accesible y profundamente sensorial: hervir café, canela y clavo de olor en una olla con agua. El vapor que se desprende perfuma el ambiente con una fragancia cálida y persistente, sin generar humo ni residuos. “Es una técnica que usamos mucho en aromaterapia ambiental, porque permite controlar la intensidad y duración del aroma”, explica la especialista en bienestar integral María Eugenia Luján, autora del libro Respirar mejor, vivir mejor.

Este método casero no solo reemplaza a los sahumerios, sino que también evoca sensaciones de hogar, limpieza y confort. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba reveló que los aromas cálidos como el clavo y la canela generan una percepción de mayor bienestar en espacios cerrados, especialmente en días fríos o nublados. Además, el café aporta profundidad y familiaridad, convirtiendo la experiencia en un pequeño ritual cotidiano.

En redes sociales, el truco se viralizó con videos que superan el millón de reproducciones. Influencers de lifestyle y organización del hogar lo recomiendan como parte de rutinas de limpieza o ambientación. “Lo uso cada vez que quiero que mi casa huela bien sin gastar en aerosoles ni velas caras”, comenta Sofía Gutiérrez, creadora de contenido con más de 300 mil seguidores en Instagram.

Otra ventaja es su versatilidad. Se pueden sumar cáscaras de naranja, vainilla o romero para personalizar el aroma. También es posible mantener la olla caliente durante horas, agregando agua cuando se evapora. Para quienes prefieren evitar el fuego, se recomienda colocar la mezcla cerca de una estufa o fuente de calor. En todos los casos, se sugiere usar una olla específica para este fin, ya que los ingredientes pueden impregnar el material.