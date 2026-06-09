Búsqueda desesperada de Luciana Alarcón: “salió de la escuela y no volvió a entrar”

La adolescente de 15 años desapareció el lunes al mediodía en Colonia Caroya tras salir de la escuela. Activaron el Alerta Sofía y más de 90 efectivos, drones y un helicóptero participan del operativo de búsqueda.

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba, continúa con un amplio operativo policial y la activación del Alerta Sofía. La menor fue vista por última vez este lunes 8 de junio al mediodía, cuando salió de la escuela en la ciudad de Colonia Caroya.

Con el paso de las horas crece la preocupación de la familia y de las autoridades provinciales, que intensificaron los rastrillajes para intentar dar con su paradero.

“Salió de la escuela y no volvió a entrar”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que Luciana salió del establecimiento educativo y no regresó a ingresar.

Luis Gutiérrez, abogado de la madre de la adolescente, explicó que hasta el momento no existen novedades concretas sobre el paradero de la joven.

“Estamos muy preocupados. Hace un día la estamos buscando con mucha voluntad”, expresó el letrado ante la prensa.

Además, detalló que Luciana debía salir a las 12 del mediodía y que una compañera aseguró haberla visto por última vez en el baño de la escuela.

“Se sabe que se fue de la escuela. Una amiga la vio en el baño y desde ahí no hay rastros”, indicó.

Sobre el teléfono celular de la menor, señaló que permanece apagado y todavía no se determinó si fue ella quien lo desconectó.

“En todo momento la Provincia y la Municipalidad han puesto todo de su parte para esta búsqueda”, agregó.

La palabra de la intendenta

La intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, también se refirió al caso y contó que la familia atraviesa momentos de extrema angustia.

“La mamá está con una angustia tremenda, tratando de entender, pensar y recordar cosas”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la búsqueda fue ampliada y que se analizaron cámaras de seguridad de la zona, aunque por el momento no surgieron registros clave.

“Frente a la escuela no hay cámaras, pero en las demás de la zona no se encontraron imágenes relevantes, aunque siguen investigando”, afirmó.

Nanini señaló que Luciana salió antes del horario habitual y debía esperar a una hermana.

“La nena salió antes, tenía que esperar a su hermana, pero cuando vino la mamá se da cuenta de que no estaba”, explicó.

La adolescente vive junto a su madre, padrastro y una hermana, a unos siete kilómetros del establecimiento educativo. Según relató la jefa comunal, la familia describe a Luciana como “una nena tranquila”.

Megaoperativo y Alerta Sofía

Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron el sistema Alerta Sofía, un mecanismo de emergencia impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos considerados en “alto riesgo inminente”.

La herramienta permite una difusión masiva del caso mediante medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, afiches y dispositivos de fuerzas de seguridad.

El operativo de búsqueda está supervisado por el ministro Juan Pablo Quinteros, quien se reunió con el fiscal Guillermo Monti, a cargo de la investigación judicial.

Según informaron, trabajan en el rastrillaje unos 90 efectivos policiales, 25 móviles, drones y un helicóptero. Las tareas se desarrollan en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.

Además, trascendió que las redes sociales de la adolescente fueron desactivadas y que su celular permanece apagado.





Cómo es Luciana y qué ropa llevaba

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María difundió las características físicas de la adolescente para facilitar su identificación.

Luciana Aylén Barrios Alarcón tiene 15 años, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de desaparecer vestía zapatillas blancas y verdes, un jean azul y un buzo azul marino.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Luciana sea comunicado de inmediato a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, al 911 o en cualquier dependencia policial o judicial.