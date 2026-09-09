Becas Progresar septiembre: ANSES confirmó cuándo cobro según mi DNI

El calendario de pago de las Becas Progresar comenzará este viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 17. Los depósitos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI. Además, quienes cobran a través de Mercado Pago recibirán el dinero un día antes de la fecha establecida por ANSES.

Las Becas Progresar ya tienen fechas de cobro para septiembre de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con la Secretaría de Educación, habilitó la consulta de las liquidaciones correspondientes a este período, por lo que los estudiantes pueden verificar si tienen el pago confirmado y cuánto dinero recibirán. Como el programa se abona a mes vencido, el depósito que se realizará durante septiembre corresponde a la prestación de agosto. El calendario comenzará este viernes y se organizará según el último número del DNI de cada beneficiario.

¿Cuándo cobro las Becas Progresar en septiembre de 2026?

El calendario de pago de las Becas Progresar se desarrollará de manera escalonada durante cinco jornadas.

Las fechas confirmadas por ANSES son:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 17 de septiembre.

Los estudiantes que tengan el beneficio depositado mediante Mercado Pago podrán disponer del dinero un día antes de la fecha indicada en el cronograma oficial.

Becas Progresar: cómo saber si cobro en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar previamente si la Beca Progresar fue liquidada para este período. Una de las alternativas disponibles es realizar la consulta mediante la Certificación Negativa de ANSES.

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de Certificación Negativa de ANSES. Colocar el número de CUIL. Seleccionar el período correspondiente a agosto de 2026. Revisar el resultado de la consulta.

Si aparece la leyenda “Registra liquidación de PROG.RES.AR”, significa que el pago correspondiente al período consultado fue registrado.

Cómo consultar el pago de Progresar desde Mi ANSES

Otra opción para verificar el estado de la prestación es ingresar directamente a Mi ANSES.

El beneficiario debe acceder con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a:

Atención Virtual → Consultas Rápidas → Estado de tu liquidación de Progresar.

Desde allí podrá comprobar si existe una liquidación correspondiente al período y conocer la información disponible sobre el pago.

¿Cuánto cobro de las Becas Progresar en septiembre de 2026?

El monto de referencia de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, aunque no todos los estudiantes reciben esa suma de manera mensual.

La diferencia depende de la línea del programa y de si corresponde aplicar la retención del 20%, que se abona posteriormente una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En septiembre, los montos informados son:

Progresar Obligatorio: $28.000, con $7.000 retenidos.

$28.000, con $7.000 retenidos. Progresar Superior para ingresantes: $28.000, con $7.000 retenidos.

$28.000, con $7.000 retenidos. Progresar Superior para estudiantes avanzados: $35.000.

Por lo tanto, quienes se encuentren en las categorías con retención recibirán inicialmente $28.000, mientras que los estudiantes avanzados de nivel superior percibirán el monto completo de $35.000.

¿Por qué las Becas Progresar se pagan en septiembre pero corresponden a agosto?

Una de las dudas habituales entre los beneficiarios tiene que ver con el período que corresponde a cada depósito. Las Becas Progresar se liquidan a mes vencido, por lo que el pago que los estudiantes reciben durante septiembre corresponde al período de agosto.

Segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026

Mientras avanza el calendario de pagos para los beneficiarios que ya tienen aprobada su solicitud, también continúa el proceso correspondiente a la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026. Esta instancia está destinada a nuevos estudiantes que buscan acceder al programa y contempla el proceso de inscripción y evaluación de las postulaciones.